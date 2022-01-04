割包皮有幾痛？醫生列疼痛等級排名結果超意外　第1名竟痛過生仔

疼痛照理說是主觀感受，有些人認為打針會痛、但有些人覺得嘴巴破洞更痛，不過醫學界仍概略將疼痛劃分成10級。



光是輕度疼痛就會干擾睡眠，甚至需要藥物輔助。而讓不少男性感到畏懼的「割包皮」到底有多痛？泌尿科醫師也公布解答……

割包皮到底有幾痛？最痛嘅原來係呢樣？一個圖輯看清疼痛等級排名（點圖放大閱讀）▼▼▼

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台灣泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書「泌密會客室」分享「疼痛指數」，若把疼痛等級分為10級，基本上達到第4級以上，就可能導致生活受到影響。雖然每個人可接受的疼痛範圍不盡相同，同一件事情發生在不同人身上，可能有不同的疼痛等級，但還是可概論區分。醫師提到，以輕微、中度、重度疼痛三個級別來看：1. 輕微疼痛 : 屬於 0-3 級疼痛，是絕大數人可接受的疼痛等級，像是打針、輕微擦傷、嘴巴破洞等。2. 中度疼痛 : 屬於 4-6 級疼痛，睡眠可能受到干擾，有可能需要藉由藥物舒緩，這類疼痛等級包含了運動傷害、牙痛、經痛、較嚴重的挫傷、生殖器被踢到或夾到的疼痛等。3. 重度疼痛 : 屬於7-10級疼痛，已經嚴重影響生活的程度，生產痛、嚴重燒燙傷、癌症等都包含在內。

至於廣大男性害怕的「割包皮」究竟疼痛指數是多少？醫師解答，打過麻醉後「只有0級」比想像中的還要不痛。另外，醫師也加碼分享，目前認為最痛的事情是「斷指」，據說是超過癌症以及生產的痛苦，也建議大家以後發毒誓可不別隨便說要斷指、切腹。

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