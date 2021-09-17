割包皮｜包皮過長一定要割？台醫指這4種包莖別拖了：會患陰莖癌

曾有調查發現，「割包皮」為網友們心中最害怕小手術第5名！割完的感想不外乎是「痛到很想O」，也因此對於割包皮一直存在恐懼。包皮一定要割嗎？台灣泌尿科醫生顧芳瑜指出，包莖可依嚴重度分5種，若長期褪不下來，導致GG卡垢，除了發臭發炎外，還可能引發陰莖癌。
你也有包莖、不知道要不要割包皮的困擾嗎？台灣北醫泌尿科醫生顧芳瑜在粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》教你「如何判斷需要割包皮」。當勃起時，龜頭有沒有辦法完全露出？
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提到包莖對人體的影響，顧芳瑜分析，若長期包皮褪不下來，會使得GG容易卡垢，除了發臭外，更容易引發發炎、感染，嚴重甚至有染上相關疾病風險，如包皮龜頭炎、陰莖癌等等。割包皮的好處，不僅清潔容易、不易藏汙納垢，也降低發炎感染風險，與另一半能體驗更歡愉的性生活。
面對網友心中的「暗黑割包皮」恐懼，顧芳瑜說，相較於傳統手工切割，隨著醫療進步，可選擇快速又簡單的包皮槍，就像「紅酒開瓶器」一般，手術平均最快15分鐘結束，恢復也更快速，縮短疼痛時間。但他也呼籲，割包皮仍以維持健康為首要目標，為了自己與另一半幸福，若不確定「小弟弟」情況，可請醫生協助判斷。
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