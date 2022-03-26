36歲陌生男借廁所闖家中　強壓60歲婦性侵　一舉動反抗獲大讚英勇

遇着有陌生人闖進家中，必須保持冷靜及警覺性！英國1名60歲婦人日前遇到陌生男子，以借廁所為名闖進其家，進屋後男子向她毆打及試圖性侵，其間把生殖器掏出並強壓婦人頭部，她即狠狠咬住對方生殖器反抗，結果被暴打至昏迷，醒來後即向鄰居求救。警方經調查後拘捕36歲的疑犯，並大讚婦人英勇又有力量。



事發於去年3月19日深夜， 60歲婦人凱萊特（Mark Kellet）在曼徹斯特的家中，突然有人拍門詢問可否借用廁所，由於36歲的疑犯布萊恩（Brian Brough）聲稱是其鄰居的朋友，就未有為意開門給他。

警方經調查後拘捕36歲的疑犯布萊恩（Brian Brough），他過往有 50 次犯罪記錄，包括持有刀具、搶劫和持有攻擊性武器。（Greater Manchester Police）

進屋後，布萊恩一直跟在她身後，並和她一同坐在梳化上。布萊恩表示自己曾經當過男妓，並把生殖器掏出來，凱萊特即表示沒有興趣，惟強行把她的頭壓下去，她為了反抗便狠狠咬着其生殖器，對方一怒之下毆打她的臉，並扯頭髮拖進睡房暴打。

凱萊特憶述她一直拼命掙扎，並試圖推開他，但最後仍被打至昏倒，到她恢復意識時，布萊恩已離去，她立即向鄰居求救。凱萊特其後報警並送院治療，驗傷發現她被打到上下頜骨骨折，面部有瘀傷，牙齒遭打掉。

警方根據DNA比對找到涉案的布萊恩，但他否認自己犯案，聲稱完全不記得這件事，還拒絕出庭應訊。他過往有 50 次犯罪記錄，包括持有刀具、搶劫和持有攻擊性武器，2020年亦曾因用啤酒罐毆打女士頭部及破壞其家門而入獄6星期。至於今次案件，他必須至少服刑12 年，根據延長刑期的條款，刑期將持續到2044年，且終身登記為性侵犯。

警方事後讚揚凱萊特在整個過程中展示出勇敢而且有力量，因為她的堅持和決心，確保了犯人承受嚴重的定罪刑期。