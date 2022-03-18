星獸父視4女兒性工具侵犯14年　長女6歲遭性侵　官重判：人間煉獄

濫用女兒信任灌輸扭曲、變態的性知識，如此父親禽器獸不如！新加坡1名兒童探險營兼職導師，14年來多次性侵4名親生女，其中3女遭強姦，女兒受害時年齡由6至20歲。

獸父最先在長女只有6歲時就迫她看色情片，想合理化自己的變態行為再性侵，其後強迫3名女兒輪流入房「教導」來經時如何清理，乘機非禮私處及拍裸照，其後強迫女兒每月性交否則不準上學等，法官形容被告將女兒視作性工具，將家居變成人間煉獄，屬當地最嚴重的強姦性侵犯之一，而且獸父在最後關頭才認罪，質疑他是看到證據不利自己下才招認，根本毫無悔意，重判他入獄33年2個月及24下鞭刑。法官原本判被告60下鞭刑，但因法定上限是24下，故餘下36下轉為刑期。



新加坡1名45歲獸父侵犯4名女兒長達14年，長女6歲時已被迫看色情片及遭性侵。（示意圖／Getty Images）

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涉事45歲獸父被捕時任職兒童探險營兼職導師，他14年來多次侵犯4名親生女兒，並強姦了其中3女，被控33罪，包括嚴重強姦、嚴重性侵、虐兒及蓄意傷害等，女兒受害時的年齡由6歲至20歲。

法庭審判時透露的案情令人心寒，被告早於2004年已對當時年僅6歲的長女起淫念，迫女兒看色情片，用棉花棒及手指侵犯其私處。之後幾年，他先後非禮另外3名女兒。去到2014年，他在次女只有11至12歲期間，先後3次強姦她。

四女兒於2018年被獸父威脅每月性交一次，否則不準她上學。（示意圖／Getty Images）

至2016年，他趁妻子出外工作開始非禮四女，於2018年威脅四女要每月和他性交1次，否則不準上學。同年他至少2次集合3名女兒，要求她們逐一入房，「檢查」及「清理」她們身體，女兒們被迫脫褲，其間遭獸父非禮私處及拍照，而他竟聲稱自己是「教導」女兒來經時如何清潔。最先被侵犯的長女在13歲及14歲時，先後2次險些被姦，被告未有得逞後竟未有放棄，至2018年，長女已20歲時在家中慘遭強姦。

犯案情節駭人聽聞，而被告遲遲未有認罪，直至本月7日才轉軚承認犯案。本月18日，法官終於宣判，痛斥被告濫用女兒對父親的信任，為滿足性慾有預謀犯案，在女兒年幼時即強迫觀看色情片，意圖將自己變態行為合理化，一等到女兒懂事就轉用恐嚇的方式強迫她們就範，迫女兒每月性交。

長女最先受侵犯，13及14歲時她先後2次逃過強姦，未料2018年她20歲時再被獸父在家中強姦。（示意圖／Getty Images）

法官又提到被告原本無意認罪，認為他是在控辯雙方做好審理準備，發現證據不利自己才改變態度，根本沒有悔意。法官續指被告將女兒視作性工具，奪去女兒童真及初夜，將家居化作人間煉獄，4名女兒所受痛苦是旁人無法想像。

控方請求法官以最嚴重的7個指控考慮刑期，法官亦表示這是當地最嚴重強姦性侵案之一，必須嚴懲，又再提醒傳媒不得透露受害人資料，包括被告名字。最終被告每項嚴重強姦罪要各判入獄16年及12下鞭刑、每項嚴重性侵罪各判入獄14年及14下鞭刑、各項非禮罪入獄3年及6下鞭刑。官指被告原面臨60下鞭刑，但法定鞭刑上限是24下，故加監7個月取代剩下的36下，最終判入獄33年2個月及鞭刑24下。

（綜合）