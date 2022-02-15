美國史上最變態「戀屍美女」　性侵40屍體　因一超瘋狂行動被揭發

美國加州女子格林利（Karen Greenlee）對屍體具有異常喜好，在殯儀館工作的她時常下班後偷溜進停屍間，和她看上的屍體發生性關係。



她還列了一張性愛清單，上面條列著遭她染指的屍體多達40具，駭人行徑曝光後震驚社會。

不過她卻幸運脫罪，後來消聲匿跡……

因一個瘋狂行動被捕 筆記曝光寫滿侵犯屍體過程（點圖了解更多）▼▼▼

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在加州沙加緬度市（Sacramento）殯儀館工作的格林利，1979年12月17日因為從殯儀館偷走一輛載有屍體的靈車，引發警方大規模搜索，才讓她戀屍的怪異行為曝光在大眾眼前。據了解，她趁33歲死者梅庫爾（John L. Mecure）家人傷心難過時，竟然偷偷把靈車開走，搶劫屍體。警方很快就追上格林利，不過她為了逃避追捕竟然服下止痛藥和鴉片試圖自殺，幸好送醫洗胃後活了下來。警方在她家搜出一封長達4頁半的書信，裡面寫滿了她的戀屍慾望，且侵犯過的屍體竟然多達40具。

格林利雖然證據確鑿，然而當時加州居然沒有任何法規能指控戀屍行為，讓她最後只因竊盜靈車和干擾喪禮等罪，被罰款美元255元與入獄11天。格林利出獄後，曾於1987年接受媒體採訪，訪談中大聊她與屍體間的詭異性愛，還自稱是「停屍間老鼠」，覺得死亡氣味非常撩人，「人們常有誤解，以為性行為一定要有插入，不過能讓女性感到歡愉的方式很多，屍體只是躺在那裡，就足夠讓我快樂了」。雖然成為爆紅人物，格林利後來卻隱性埋名，從此消失在眾人眼前，目前仍無法得知她的下落。

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