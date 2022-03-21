帶女兒打邊爐慶生　慈父不夠錢寧捱餓坐門口等　老闆娘送暖心驚喜

父母無論在任何境況下，也希望給子女最好的照顧。泰國1名父親早前帶女兒到涮涮鍋餐廳慶祝生日，由於沒有足夠金錢，他本來打算留下女兒用餐，自己寧願捱餓坐在門口等候。餐廳老闆娘得知情況，不但免費招待父女，更窩心地送上生日蛋糕作為驚喜，好人好事短短數日已獲8萬次分享及讚好。



泰國1名父親早前帶女兒到涮涮鍋餐廳慶祝生日，他本來打算留下女兒用餐，自己坐在門口等候，餐廳老闆娘得知後除免費招待父女，更窩心地送上生日蛋糕作為驚喜。（fb「Panumas B. Sroitong」圖片）

事件於上周六（19日）下午1時許發生，1名父親帶同女兒到泰國旺占縣1間涮涮鍋店準備用餐，父親進店後對女兒稱，因沒有足夠金錢，故點餐後會讓她獨自食飯，自己則會在餐廳門外等候。女兒聞言開始哭鬧，堅持要爸爸一同用餐，否則她也不願吃，父親未能安撫，只好帶同女兒一同離開。

店員聽到父女的對話將情況告訴老闆娘，當父女準備離開餐廳時，老闆娘趕緊阻止，表示願意招待兩人用餐。與該名父親傾談過後，老闆娘得知原來當天是女童的生日，遂請員工到附近餅店購買蛋糕，當父女用餐過後，她便拿着點了蠟燭的生日蛋糕登場，為父女送上驚喜。

窩心事發經過▼▼▼

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父女看到蛋糕也非常感動，兩人不斷答謝老闆娘及一眾員工，父親更忍不住紅着眼說「如果孩子的媽媽也在就好了」。用餐過後，父女在店家門口休息了一會，其間多次緊緊相擁，場面溫馨。事後老闆娘將事發片段上載至社交平台，感嘆該名父親將女兒照顧得無微不至，感受到對方真的很愛他的女兒，而她和員工看到兩人滿足地離開餐廳，也感到非常開心。

用餐過後，父女在店家門口休息了一會，其間多次緊緊相擁，場面溫馨。（fb「Panumas B. Sroitong」圖片）

好人好事帖文極速引來網民關注，短短兩日便獲逾8萬次分享及讚好，不少網民也被父女單純的愛感動，更提出願意捐錢或需要的物資。不過老闆娘其後回應，指她的確已留下父女的聯絡方法，但經詢問後，該名爸爸婉拒大眾的幫忙及捐助，同時不希望接受媒體採訪。

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菲律賓有名大學二年級生馬克（Mark Napallacan）早前坐渡輪回家，途中和媽媽通電話，透露自己身上只剩下100元披索（約15港元），未料他走出艙房回來時，床上突然有張1000元披索（約150港元）及字條，有名叫皮亞（Pia）的女生說無意間聽到他講電話，留下錢及字條說「pay it forward」（讓愛傳出去／愛心預支）。到下船時他才發現，皮亞就是他旁邊床的女生，得知她幫人原因。暖心舉動被網民瘋傳，當地電視台更訪問了兩人，有人形容事件令人聯想起電影《Pay it Forward》（拉闊愛的人／讓愛傳出去）。



馬克坐船時和媽媽通電話，透露身上剩100披索，回頭見有人將錢和字條留在床上。（「Mark Napallacan」fb圖片）