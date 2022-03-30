患腸胃炎獲女同事問地址欲上門照顧　港男咁反應被嘲憑實力單身

「無事獻殷勤」，就一定是非奸即盜？1名打工仔最近在網上分享，指自己早前因腸胃炎而請假看醫生，公司1名平時甚少交往的女同事卻忽然關心他，問他病情如何、家中住址等，表示可以買食物給他。由於與女同事的關係不算稔熟，樓主拒絕其好意，卻被反斥「你份人咁㒼塞㗎啫，我都話嚟照顧你囉，病咗仲要面子」，嚇得樓主立即封鎖對方。



打工仔指早前因腸胃炎而請假，公司1名不相熟的女同事突然主動關心，又提出可以放工後送食物給他，讓他大感困惑。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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該名打工仔在香港討論區以「同事係出自關心定係佢對我有意思？」為題發文，表示早前身體不適，便請假去看醫生，診後醫生指患上腸胃炎，他心中慶幸剛好未來一周在家工作，否則不知道該怎樣上班。由於當天他向上司請假時被另一名女同事看到，對方便上前關心問哪裏不舒服。樓主稱與該名女同事平時甚少聊天，但基於禮貌，他也講述了自己病況，並在求診後簡單交代醫生的說法。

不過，樓主沒料到女同事直接問其住址，「屋企有冇嘢食，如果唔夠嘢食佢可以收工買埋嚟畀我」，他受寵若驚，坦言對方平時很少主動找他聊天，現在女同事如此熱情反而讓他倍感壓力。樓主很快就婉拒女同事的好意，「點知個女同事話：『唔係呢，你而家病咗要多啲休息，要人照顧你㗎，我好鍾意照顧人㗎，唔使驚麻煩到我喎！』」。

雖然女同事釋出善意，但樓主始終覺得兩人並非相熟，拒絕了對方好意，最後更嚇得在通訊軟件上封鎖女同事。（《無法成為野獸的我們》劇照）

女方不停釋出善意，讓樓主頓時也搞不懂源由，在帖文慨嘆家中有母親照顧，樓下也有不少餐廳，「我做咩要話畀妳知我住邊，又畀妳照顧啫」，在他堅持下，女同事忍不住發脾氣，稱「你份人咁㒼塞㗎啫，我都話嚟照顧你囉，病咗仲要面子」，嚇得樓主立即在通訊軟件上封鎖對方。

樓主百思不得其解，更請教網民問道「好地地點解咁想照顧我？佢真係咁鍾意照顧人定係佢鍾意我啊？」。大批網民留言直呼「冇眼睇」，紛紛指樓主「憑實力單身」，稱「人哋做到出晒面」、「抵你單身啦，人哋都講到咁白」。惟也有網民看後指女方的脾氣差，勸樓主對女方沒有意思的話，便應盡快劃清界線，「睇你講佢惱羞成怒，感覺佢性格麻麻哋」、「都有意思得好明顯，唔鍾意就唔好吊住人」。

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