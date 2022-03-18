男女同事前後腳上報確診　快測相泄戀情　網民：陰差陽錯揭秘密

不少打工仔發展辦公室戀情都會保密，避免被同事背後討論或造成工作上的不便，不過有人最近就因確診而泄露戀情。有打工仔於討論區發文表示，日前有兩名男女同事前後腳上傳快速檢測呈陽性照片上報予公司，有眼利的同事發現兩張照片的背景一樣，懷疑兩人拍拖甚至同居。其後，該名男同事承認戀情，但由於大家是同一日知道兩人確診和拍拖，令樓主不禁說「都唔知應唔應該恭喜佢哋好」。
該名打工仔於香港討論區以「因為同事確診而發現戀情」為題發文表示，日前有名男同事上傳快速檢測呈陽性照片上報予公司，向同事們交代他要請病假，隔了半小時左右，有名女同事亦上報確診，但有眼利的同事發現兩張照片的背景一樣，懷疑兩人拍拖甚至同居。
他指出，同事間私底下有一個用來聊無聊事的通訊群組，「眼利同事八卦問佢哋又會咁啱一齊確診」，之後該名男同事直認兩人已拍了半年拖，因為女同事有家人確診而不想待在家中，所以搬了去男同事家中住一段時間，結果兩人亦雙雙確診。他說，公司並不排斥辦公室戀情，但由於大家是同一日知道兩人確診和拍拖，所以他也不知應否恭喜。
有網民留言表示，「辦公室戀情？唔同部門就唔大問題，同部門嘅話，就唔係咁好嘞」、「拍咗半年拖都未俾你哋發現，瞞得幾好喎」、「無所謂啦，算係喜事」、「陰差陽錯揭發秘密」、「女同事屋企有人確診佢自然就係密切接觸者，唔應該周圍去，有心想播毒」。
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