狗狗遭斬首照瘋傳！狗頭顱放路邊網民轟殘忍　主人現身咁解釋

上葵涌村早前發生殘殺狗隻案件，5天內有2隻幼犬被兇徒劏肚掏空內臟，案件極受關注但懸而未破。 虐殺狗隻事件一宗都嫌多，近日外國瘋傳1張照片，有狗狗疑被斬首後，狗頭放在路邊地上，不少網民看後直指極驚嚇，斥責「殺狗」太殘忍，更表示要找出虐狗兇手！圖片在網上瘋傳後引發網民怒火，狗隻主人其後現身澄清只是一場誤會，狗狗被「斬首」只是拍攝角度問題，強調愛犬現時平安健康，沒有受到任何傷害。



近日外國網絡瘋傳1張照片，有狗狗疑被斬首後，狗頭放在路邊地上，十分驚嚇。（網上圖片）

近日有網民在外國論壇Reddit發布照片，並寫道「看起來牠已經被斬首了」。相中見到路邊地上有1隻金毛藍眼狗狗，疑似被人「斬首」後把狗頭遺下，後面則坐着身穿綠色短袖上衣、藍色短褲男子，似乎對眼前驚慄景象毫不在意。

相片瘋傳後即引來網民嘩然，紛紛直斥「虐狗」凶暴殘忍心理變態，更稱要找出虐狗兇手。

眼見群情洶湧，狗狗主人現身澄清只是一場誤會，解釋被「斬首」狗頭相只是拍攝角度產生的視覺錯覺。他又說，狗狗今年2歲，叫卡祖（Bleuregard Q. Kazoo），是金毛尋回犬和雪橇狗混血，而當日他和朋友在啤酒廠閒逛時，卡祖躺在一個斜坡道上，並把頭平靠在在台階，由於角度問題，拍攝這張照片時卡祖身體正好被擋住，才會出現「斬首」照。

不過狗主人的解釋未令網民即時收貨，要求他更上傳狗狗近照以證明還活着。狗主人隨後亦上載卡祖最新照片，才能令網民安心。