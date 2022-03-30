恐怖死亡直播│12歲女玩手槍誤殺14歲表哥　嚇到崩潰後悔結局更慘

手槍可以殺人，真的不能拿來玩！美國日前發生恐怖槍擊命案，事件更透過社交網站直播。12歲女童於Instagram直播時取來家中收藏的手槍把玩，更把手槍指向在旁14歲表哥頭部耍帥，詎料手槍突然走火，當場把表哥擊斃，女孩嚇得六神無主，其後亦中槍身亡，事件全程直播出街，事後更在網上瘋傳。

警方初步把案件定性為謀殺及自殺案，但死者家中認為慘案是槍枝連環走火導致的意外，因表兄妹感情要好，認為女童在事故後查看槍枝時再度發生走火，並非蓄意殺人或尋死。恐怖死亡直播影片令網民感到悲傷，認為社會及家長應深切反思，正確教育孩子如何安全收藏及處理槍械，以防悲劇重演。



美國日前發生恐怖直播命案，一對表兄妹身亡。（網上圖片）

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綜合外媒報道，事發上周五（3月25日），這對表兄妹因家人開生日派對於聖路易斯（St. Louis）家聚頭，其間2人拿着手機走到浴室對着鏡子自拍進行ig直播，12歲的表妹帕里斯（Paris Harvey）更拿出家中藏起的手槍把玩，並把手槍指向身旁的14歲表哥卡倫（Kuaron Harvey）頭部耍帥，結果下秒手槍突然走火，當場把卡倫擊斃。帕里斯則被嚇到掩耳倒下，不知所措的她其後亦被槍轟中死亡，造成2死命案。

美國民眾可以合法擁有槍械，但不時發生槍枝意外走火事件，更有兒童不幸中槍身亡。（Getty Images）

警方到場調查，初步把案件定性為謀殺及自殺案。不過家人認為並非謀殺案，形容2人平常關係親密就像親生兄妹，更會一起製作影片。祖母強調，當時2人沒有爭吵，惟在不應該玩槍的時候玩槍，導致悲劇。帕里斯的媽媽指卡倫是因槍枝走火被擊斃，而女兒查看槍枝後再次發生走火，所以才會中槍，並指「這不是謀殺，也不是自殺，是一場該死的意外」。警方仍會繼續調查案件。

表兄妹死亡直播的片段事後於Twitter流傳，不少網民都感到悲傷，但人認為事件是血的教訓，社會及家長都要深切反思，正確教育孩子要如何安全收藏及處理槍械。

美國反槍枝暴力團體Everytown Gun Safety表示，全美國今年至今已有51宗槍枝意外走火事件，釀成17人亡、38人受傷，呼籲民眾要注意槍械，應把槍械放在確保安兒童不能取到的位置，並加裝保險裝置提防走火，防止悲劇重演。