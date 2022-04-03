需自備電腦、要搬貨　港男返新工首天怒辭職　網民分享爆笑中伏事

新工不似預期，而且是相差很遠，該忍氣吞聲試試看，抑或果斷裸辭？日前有網民在討論區分享自己返新工首日就辭職的經歷，皆因上班前夕才知道公司沒有電腦配置給文員工作，上班時要自備電腦，而且工作內容與招聘告示完全不同，包括要做搬貨等體力勞動工作，令他憤而辭職。帖文一出，網民普遍支持樓主的決定，有人更分享自己「中伏」後急急辭職的經歷，十分爆笑。



樓主發帖指新工薪金較高、距離較近，原以為不錯。但不曾料到工作內容極不合理，不岔的樓主於是在結束第1天的工作時致電上司辭職。（《Legal High》劇照）

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樓主在連登討論區以「返工發生咗D咩，會令你毫不猶豫第 1 日就resign（辭職）？」為題發帖，分享自己曾經遇到過極不合理的工作。樓主當時已投身職場4年，因為考慮到薪金與上班距離問題而轉工，新工作仍然是市場推廣，但公司不但要求他自備電腦，更沒安排座位。令樓主更不滿的是，求職時公司曾表明只需負責文書工作，詎料上班首天就要求他整理、裝卸及搬運貨物，更表明「份工係要每日體力勞動」，甚至要求在周末預留私人時間回公司幫忙搬貨。樓主強忍鬱悶工作了1天，甫踏出公司便致電公司辭職。

看過樓主的經歷後，因為工作內容極不合理，網民普遍贊同樓主辭職，但亦人則指責樓主「收工先辭職搞死間公司」，同時提出面試時如果樓主問清楚，應該不會發生這些情況，指是樓主不負責任。

有網民認為公司的廁所是面試時必需留意的地方，因為廁所的衛生情況反映公司管理與同事質素。（示意圖）（GettyImages）

另有網民分享自己上班首天便辭職的經歷，原因是公司廁所太骯髒，留言引來大量網民和議，表示「簡直係面試必睇位」，認為廁所衛生情況反映公司管理與同事質素，是衡量接受工作機會與否的一大準則。

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