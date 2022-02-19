9成同事唔戴口罩　打工仔向老闆反映得到呢個答覆　網民勸辭職

本港疫情嚴峻，不少人外出都會戴兩個口罩防疫，但有打工仔於討論區發文指出，他的公司有20多名同事，9成人於辦公室上班期間均沒戴口罩，包括老闆。他曾向老闆反映並建議規定所有人戴口罩，惟老闆指「每個人都有自由，同埋成日戴口罩唔舒服」。他表示「我每日返工都提心吊膽」，又說2日後有同事需要強檢，但仍照常回辦公室上班，令他更擔心。



有打工仔於討論區發文指出，他的公司有20多名同事，9成人於辦公室上班期間均沒戴口罩。（《未生》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「成個公司90%人辦公時間都冇佩戴口罩」為題發文指出，他於葵涌禾塘咀街一間貿易行上班，公司位於早前疫情重災區葵涌邨的馬路對面，公司有20多名同事，但只有2至3人在辦公室上班時有戴口罩，其他人包括老闆回到辦公室後都會脫下口罩。

打公仔曾向老闆反映並建議規定全部員工上班時戴口罩，惟老闆指「每個人都有自由，同埋成日戴口罩唔舒服」。雖然他已接種3劑疫苗，但他的孩子還未到接種疫苗規定的年齡，由葵涌邨爆發疫情至今，「我每日返工都提心吊膽」。

他問這種情況可向哪個政府部門或機構求助，並說只想同事在上班時間戴口罩，「尊重他人，尊重自己」，絕望道：「定係呢個情況係冇政府機構可以處理到，唯有劈炮？」

該名打工仔表示，「我每日返工都提心吊膽」，「市道唔好，惟有硬上。依家上班對住班唔戴口罩人時嘅心情，好似上墳咁沉重」。（《大叔的愛》劇照）

2日後，他更新帖文表示，最新消息有名同事需要強檢，同事向老闆尋求指示，是否需要上班，惟老闆沒有答覆。結果該同事繼續如常回辦公室，他不禁於帖文爆粗大罵。

網民紛紛留言道，「你公司啲人咁自私又無品」、「你老闆都唔理，無計㗎啦，唯有resign（辭職）啦，如果咁都無人中招算好嘢」、「睇你實際工作有冇需要返公司，或者可以同老細商量部分時間WFH，減低中招機會」。

樓主回覆網民留言表示，現時市道不景，擔心辭職會「手停口停」，「市道唔好，惟有硬上。依家上班對住班唔戴口罩人時嘅心情，好似上墳咁沉重」，並說已購買兩盒KN95口罩，保護自己及家人。

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