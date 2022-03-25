40歲女上司約食飯傾公事稱「怕你肚餓」　1動作嚇到小鮮肉想辭職

打工仔獲得上司器重當然好，但若「上司的愛」太澎湃也會成為難題。有28歲台灣小鮮肉在網上求救，稱40歲女上司早前邀請他食晚飯順便商討公事，明言「怕你肚子餓」，講到一半更裝作若無其事觸碰他的手，令他驚呼「快哭了，好想離職」，向網民尋求推掉飯局的方法。不少網民笑言樓主遇上難得的機會，「吃吧！吃了以後你在公司就順了」，但也有人質疑事件已屬職場性騷擾。



有台灣打工仔網上求救，稱40歲女上司邀請他食晚飯順便商討公事，明言「怕你肚子餓」，講到一半更裝作若無其事觸碰他的手，令他驚呼「想離職」。（《合約男女》劇照）

該名台灣打工仔於Dcard討論區發文，稱日前準備下班時，被女上司叫進房間，對方稱已在餐廳訂位，邀請他一同晚飯商討公事。他當下困惑反問「為什麼不在辦公室討論？」，上司則回答只是順便吃飯，更直言「怕你肚子餓」，談話期間更裝作若無其事的抓了他的手一下。

女上司的奇怪舉動令樓主大驚，直呼「快哭了，好想離職」，只好急急向網民求救，「跪求推掉這次吃飯的方法」。他透露，自己現年28歲，「自認不高不帥，但公司男女比1比4左右，可能才因此被盯上」，而女上司40歲，據他了解從來沒交過男朋友，「保養和穿搭看起來像55歲，身高減體重不到90」。

樓主其後更指，事件「不是只有吃飯這麼簡單」，稱有次在公司加班後，女上司曾提出開車送他回家，「我當時有推辭，但還是拗不過她的堅持，就只好讓她載回家了，還好我當時只讓她載到捷運站出口」，後來他亦盡量準時下班以避開對方。他又承認之前「確實沒有堅定表達拒絕」，或因而令對方誤會「有機可乘」。

樓主指事件「不是只有吃飯這麼簡單」，稱女上司早前已曾要求開車送他回家。（《合約男女》劇照）

不少網民看過帖文也爆笑，紛紛開玩笑鼓勵他赴約，「你就以身相許自此平步青雲不用努力，身邊的男同事會感謝你，受到大家熱烈的祝福，提早退休開啟自由人生這樣不好嗎」、「不是每個這年紀的弟兄都找得到阿姨的，不努力的機會出現了！爭氣點啊」、「說不定人家只是單純問公事啦！如果她真的醉翁之意不在酒，那你可以明確表達拒絕」。

不過也有網民指出，若女上司有進一步的越軌行動，事件或屬職場性騷擾，建議樓主保護自己，「多次推拒之後主管應該會明白你的意思，如果之後還是繼續，就可以考慮蒐證了，有證據就不要怕」、「如果主管有更進一步想靠近你的意思，你可以先散發拒絕或已經有女朋友的訊息，真的不舒服乾脆提離職，要好好保護好自己」。

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