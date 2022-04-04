奶奶說話尖酸常刁難　高EQ新抱扮傻完美KO　網民佩服：我的榜樣！

婆媳關係是不少夫婦婚後遇上的難題，一旦處理不好隨時引發家庭大戰。有台灣網民日前於討論區發文，指伯娘是家中「惡奶奶」的代表，不時會出言刁難堂嫂，但每次堂嫂也能完美反駁及化解尷尬，令她目瞪口呆。樓主稱過往甚至曾問堂嫂為何能一直忍受奶奶，沒料竟獲對方超高EQ回覆。帖文一出不少即獲網民討論，紛紛表示非常佩服樓主堂嫂，又笑言要有樣學樣，以同樣手法對待奶奶或家人。



有台灣網民日前於討論區發文，分享堂嫂與奶奶相處的經過，引來網民討論。（《寶寶大過天》劇照）

該名台女於Dcard討論區以「如何完美KO惡婆婆」為題發文，稱堂哥是家中獨子，看到本身任職老師的伯娘對堂哥的溺愛，便能想像伯娘很大機會是個惡奶奶，「就是那種退休老師、有點自以為是、自以為為你好的那種老人」。直至堂哥拍拖然後結婚，她才見識到堂嫂的厲害，指對方每次也能在不惹怒伯娘的情況下完美反擊，「這個堂嫂該怎麼說呢，就是很妙，總能完美化解我伯母的惡婆婆招數」。

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堂嫂的高超說話技巧令樓主深感佩服，她說曾經忍不住直接問堂嫂為何能一直忍耐奶奶，沒想到對方竟拋出超高EQ回覆，「她說她知道伯母本意是善良的、沒有惡意，只是想為兒子好，雖然有時候碎念真的有點煩」。

樓主說，伯娘的刻薄性格多年來被堂嫂改變不少，每當談及新抱時總是「一副又好氣又好笑的樣子」，又會形容堂嫂「本性很乖啦，只是有時候皮皮的（頑皮的）」，反映婆媳關係愈來愈好，令她也不禁感嘆：「看來惡婆婆跟惡媳婦，真的都只是一線之隔啊。」

樓主說，伯娘的刻薄性格多年來被堂嫂改變不少，雙方婆媳關係愈來愈好。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引來網民討論，不少人驚嘆樓主堂嫂的超高EQ，紛紛笑言要學習她應付奶奶的技巧，「堂嫂是個聰明人，不用堂哥做橋梁就可以讓婆婆知難而退」、「堂嫂有相當程度的內涵與自信，所以故意刁難的話語進不到他的心裏，而且正面看待婆婆護兒子的行為，完美吸收傷害，又不用跟婆婆對立，太強了」。

亦有人認為樓主的伯娘只是說話尖酸，還未及惡奶奶級數，因此雙方仍能保持友好關係，「感覺伯母也不到惡婆婆啦，但是是一般人會覺得難搞的婆婆」、「雖然看下來堂嫂的確很有智慧，不過這個婆婆好像也不是什麼惡婆婆，就是囉嗦了點，也沒有什麼刻意刁難的地方」。

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