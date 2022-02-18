新婚首日被奶奶叫醒要求掃地　人妻照做竟發現驚喜：喜歡這習俗

婆媳關係若維持得好，婚後生活必定輕鬆不少。內地1名新手人妻日前於抖音上載影片，指新婚首天被奶奶叫醒並要求掃地，沒想到起床後一看地板竟發現驚喜。原來奶奶按當地習俗，在地上放了不少紙幣讓她掃錢，寓意一對新人掃財後可「收財」，更稱掃到的錢也歸她所有，令她不禁笑言：「喜歡這習俗！」



1名人妻日前於抖音上載影片，指新婚首天被奶奶叫醒並要求掃地，沒想到一看地板竟發現奶奶按當地習俗，在地上放了不少紙幣讓她掃錢，更稱掃到的錢也歸她所有。（微博影片截圖）

新婚後即被奶奶一早叫醒要求做家務，聽起來像是某些電視劇的婆媳大戰劇情，不過剛從安徽遠嫁江蘇連雲港成為人妻的凡姓女子卻非常甘願。日前她上載抖音影片，表示上周四（10日）早上突然被奶奶敲門叫醒，並要求她掃地，由於前一晚才剛與丈夫從早忙到晚完成婚宴，仍感疲累的她本來也不情願起床，但不想逆奶奶意也照做。

起床後她才發現，奶奶竟放了多張紙鈔於地上，「婆婆說，把錢放在地上讓我掃，掃完錢都是我的」，令她非常驚喜，遂興奮地完成掃地任務，「那我肯定很開心，就起來掃了，最後掃了956元（人民幣，約1178港元），錢也沒有寓意，婆婆隨手放的」。原來奶奶按當地習俗，為媳婦準備好金錢，讓她於新婚第一天掃地，寓意一對新人掃出吉利能「收財」。

凡女事後笑言非常喜歡該習俗，又指後來才發現奶奶自行「加碼」，「他們這邊一般放不會超過一百塊，因為我跟老公戀愛5、6年了，然後跟我婆婆關係一直都比較好，婆婆（錢）放得比較多」。

影片令不少網民直呼羨慕，直指她遇上好的夫家，獲奶奶真心相待，「這麼好的婆婆教育出來的孩子應該也很好」、「肯定是因為你也很好啊，你知道婆婆對你的好，所以你也會對你婆婆好，這樣一家都會很和諧」。亦有人笑稱「這麼給錢的話我願意天天掃」、「以為是個悲劇，結果是個喜劇系列」。

凡女其後也回應指，早已了解婆媳關係的重要，幸好自己與老爺奶奶感情不錯，「我性格比較大大咧咧的，所以跟我公公婆婆關係很好，有啥說啥，因為我知道，婆媳關係最難，我不想遠嫁還要處理這個，所以一開始就跟我婆婆說過，要想這個家過的好，婆媳關係就得好」。

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