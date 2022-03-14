奶奶代湊3個孫　餐餐大魚大肉谷肥　港媽制止反獲呢句答覆好崩潰

老一輩愛惜孩子，總想將他們養得肥肥白白，但也應注意飲食和體重是否健康。有港媽於討論區發文表示，近日她將3名孩子交給奶奶照顧，沒想到孩子愈來愈肥，一問之下才知道「餐餐都大魚大肉」，令她擔心再這樣下去孩子會肥得像豬，大呼「真係唔可以搵奶奶幫手湊小朋友」。



有港媽於討論區發文表示，近日她將3名孩子交給奶奶照顧，沒想到孩子愈來愈肥，一問之下才知道「餐餐都大魚大肉」。（《BB來了》劇照）

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該名港媽於香港討論區發文表示，自從外出做兼職後，少了時間留在家中照顧孩子，奶奶就自告奮勇幫忙照顧，沒想到只是代照顧了2個多月，她就覺得孩子們都「好似肥咗」，她日前為孩子量體重，果真「3件化骨龍全部都重咗」。

一問之下原來孩子每餐也吃得很好，早餐與午餐之間會吃小食，下午茶大大份及經常吃快餐店食物，「餐餐都大魚大肉」。她向奶奶反映，要求不要再讓孩子吃零食，奶奶反說「小朋友肥咗好呀，有福氣！」，她於帖文大呼「奶奶你係好心，但真係再肥落去就變豬啦」。

有網民留言指出「如果瘦咗，又會俾人話刻薄個孫喎」、「其實奶奶也是好心，但是老一輩都覺得胖胖的可愛有福氣，其實小孩不用吃那麼飽」，有網民建議可以這樣勸說奶奶，「若果小朋友有去健康院，就話啲醫生話佢哋超重，要注意食量」、「重係無問題，你睇返條生長線／BMI有無超，如果無超，唔洗大驚小怪，叫奶奶每日逼佢哋做多啲運動」。

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