賤男謊稱除嬰靈陰道畫符性侵墮胎女　妻子竟變幫兇　終作法自斃

人心不穩，令「性交作法」這種荒謬案件仍時有發生。台灣桃園1名男子得知妻子的女同事曾經墮胎，竟起色心謊稱自己是「濟公師父乩身」，可用性行為幫助化解嬰靈，更要妻子幫忙約女同事到旅館「作法」，更請來另1名女性友人到場「幫口」，終性侵女同事得逞。女事主之後驚覺有異報警，男子依強制性交罪判囚3年6個月徒刑。



台灣1名男子得知妻子的女同事曾墮胎，竟謊稱自己是「濟公師父乩身」可用性行為幫助化解嬰靈，更要妻子幫忙約女同事到旅館「作法」，終性侵女同事得逞。示意圖。（資料圖片）

判決書指，男被告於2019年11月結婚後，得知妻子的女同事曾經墮胎，認為有機可乘色心起，要求妻子代向女同事轉達有「嬰靈纏身」，而他是「濟公師父乩身」，可以幫忙處理「嬰靈」。女同事聞言心生畏懼，便同意到旅館「作法」，為免女同事起疑，男子妻子亦隨行。

到旅館「作法」當天，男子先以淨身為由，指示妻子把高粱酒淋在女同事身上，再要女同事脫光衣服裸體躺在床上，他則畫符假裝作法。為了令女同事更信服，男子請來另1名女性友人到場「幫口」，稱女同事「嬰靈」靈氣重，不好處理。

男子結婚後得知妻子的女同事曾經墮胎，竟色心起設計性侵對方。（資料圖片）

甚後該名女友人離開，男子則把妻子支開到其他房間，再向女同事表示若發生性行為會比較有效。遭女同事拒絕後，男子改稱「可在陰道內畫符」加強化解「嬰靈」，女子因害怕「嬰靈」便答應配合，男子隨即以手指侵入、舌頭舔舐方式入侵女同事私處，女同事驚覺有異，起身穿衣離開旅館，其後報警求助。

案件審訊時男子承認犯案。法官認為被告謊稱「嬰靈纏身」侵犯女同事，導致對方身心嚴重受創，而被告雖領有輕度身心障礙證明，惟鑑定報告顯示他事發時有辦法辨別自身行為，但考慮被告承認罪行，且態度尚佳等理由，依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。至於男子妻子及女友人，因沒證據證明2人事先知情，故獲不起訴處分。

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