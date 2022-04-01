婚前檢查揭患癌　男友主動提分手　港女不捨：佢話廢事拖累我人生

絕症是經典韓劇必不可少的劇情，當中男女主角超越生死的愛情令廣大觀眾潸然淚下，但在現實生活中，面對漫長治療的考驗又該如何抉擇去留？近日有香港女生在討論區發文，指自己與男友本來打算明年結婚，最近對方被診斷出患癌，為了不連累她更主動提出分手，令她不知道怎麼辦。帖文令網民動容，不少人勸她延遲婚禮，先與男友渡過難關再作打算。



該女生在帖文表示男友患癌後提出分手，自己非常不捨。有網民覺得樓主的情況像是韓劇《藍色生死戀》，充滿起伏。（《藍色生死戀》劇照）

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該女生在香港討論區發文，指自己與男友在交往已經5年，兩人決定下年步入婚姻殿堂。詎料在例行的身體檢查時，男友被告知某些指數出現異常，在經過更詳細的檢查後，終確診神經內分泌腫瘤。男友為怕連累她，冷靜提出分手，她雖不捨卻不知道該怎樣處理。

有網民建議樓主取消婚禮，先與男友共同面對病情，再作打算。（GettyImages）

有網民覺得樓主的經歷似韓劇劇情，認為真愛應該信守諾言、共同面對逆境，既然2人已定婚期，樓主就應該不離不棄。有人則持相反意見，認為「久病床前無伴侶」，更有人直斥真愛說法是「煲劇煲上腦」，指現實生活不像電視劇，癌症的治療時長、費用、療效都會消磨感情。有網民提出折衷建議，認為結婚有太多東西要籌備，為了樓主男友的身體着想，她應先把婚禮延期，陪伴對方抗癌，待病情穩定再作打算。

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