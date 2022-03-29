港男玩Tinder識女友1個月分手　拒復合被問借$8萬　網民齊話有伏

隨着交友程式愈來愈流行，由網友變成戀人的例子愈來愈多。1名港男在網上分享玩交友APP經歷，指去年10月在Tinder上結識1名女生，他們曾經在一起，但交往短短1個月便分手，雖然樓主最近提出想復合，但表白幾次都被拒絕，女方更突然問他借8萬元，讓他非常苦惱。樓主坦言「我同佢前後半年，一下子因為錢放棄佢又好唔捨得」，惟網民認為事件恐「有伏」，呼籲樓主小心墮桃色陷阱。



港男去年玩交友APP結識了1名女生，但僅交往1個便分手，最近他有意復合但未能成功，沒料到女方卻提出借8萬元。（《浪漫的體質》劇照）

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該名港男在香港討論區以「未係女朋友，但問我借八萬蚊」為題發文，稱自己有使用交友程式Tinder，去年10月結識1名女生，2人曾短暫交往1個月，很快就因性格不合而吵架並分手。不過，樓主其後決定重新追求對方，「中間我同佢表白過幾次但佢都拒絕」。

直至今年2月，女網友感染新冠肺炎，樓主對她關懷備至，更每天買湯水和食物給對方，「我感覺我哋好接近行返埋一齊」。惟好景不常，正當樓主以為2人走得愈來愈近時，女方卻突然開口問他借8萬元，只表示「有事」需要錢，樓主當下告知手上沒有大額現金，需要賣股票套現，「咁佢馬上話唔使了」。

女方今年2月感染新冠肺炎，港男對她關懷備至，但多次提出復合均被女方拒絕，沒料到卻突然問他借8萬元。（《浪漫的體質》劇照）

樓主表示事後腦海中一直「有好多唔好的聯想」，雖明白女方只是不停地吊他胃口，對他也不瞅不睬，「但我同佢前後半年，一下子因爲錢放棄佢又好唔捨得」，只好求教網民該如何應對。

大批網民在帖文留言，不少人提醒樓主小心遇上桃色騙案，「兵都唔係，係水魚」、「警訊睇得少」、「問人借錢的女仔，真係要認真諗下」、「就算係女朋友借咗幾萬都唔還啦，何況仲要未係」、「我哋有理由相信對方非常專業」。

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