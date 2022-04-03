聞婚禮從簡免禮金　未來奶奶1句話勁失禮　台女崩潰：無心再籌備

不少人也說結婚並非兩個人的事，而是兩家人的事。有台女於討論區發文，稱好不容易克服恐婚症，將與拍拖5年的男友「拉埋天窗」。沒想到早前雙方家長見面時，未來奶奶得知其父母免去男方禮金及繁複的「過大禮」儀式後，竟興奮舉杯慶祝說「謝謝把女兒送給我們家」。她指父母被奶奶的話嚇壞，整天也悶悶不樂，事後她回想當晚場面也非常難過，甚至對結婚失去期待。



有台女指婚前雙方家長見面時，未來奶奶得知其父母免去男方禮金及繁複的「過大禮」儀式後，竟興奮舉杯慶祝說「謝謝把女兒送給我們家」，令場面非常尷尬。（《BB來了》劇照）

「面對婚禮一點喜悅都沒有……」該名台女於Dcard發文，形容自己一直恐婚，「很討厭傳統婚姻中的不平等」，但與交往8年的男友相處一直像熱戀期，而對方亦已求婚5年，決定行出一步與對方走進婚姻。不過宴客前兩個月，雙方父母見面晚飯，未來奶奶的1句失言卻令她再次動搖。

樓主說與男友選擇婚事從簡，兩人於晚飯上告知男方父母及媒人，女家將不收禮金，亦不要求任何「過大禮」訂結儀式。這時未來奶奶竟興奮舉杯，說了1句「謝謝把女兒送給我們家！」，令樓主父母驚呆，「爸媽嚇到沒有任何反應，但感覺得出來之後一整天爸媽都不開心」，而更令她失望的是，「現場男方和其他親友竟然也沒有人要糾正這段話」。

事件令樓主非常難過，失去對婚禮的期待，直言「每天都很痛苦難過大哭，面對婚禮一點喜悅都沒有，也無心繼續籌備，更不知道要如何面對男方家人」。她指未來奶奶已非首次失言，過往也能理解屬無心之失，「這次因為婚禮有比較多事情需要安排處理，然後在父母面前說這樣的話很不尊重，又沒人說點什麼來緩和才踩到我底線，什麼場合什麼話可以說，長輩開這種玩笑誰笑得出來」。

樓主認為未來奶奶的話失禮又不尊重，稱男友事後已致電向其父母道歉，但她心裏仍感介意，兩人討論過後也未有共識。（《BB來了》劇照）

她續指，男友事後已致電向其父母道歉，「跟我說日子是跟他過，不要管長輩說的話」，但她心裏仍感介意，兩人討論過後也未有共識，「花了一整天，講到兩個人都難過，好像也沒什麼結論，即使少接觸家人，但未來有孩子會有更多諸如此類的事發生」。

帖文引來網民討論，不少人認為樓主男友當下應主動解釋，「你婆婆爛就是考驗你男友的時候，結果證明一樣爛，這樣你還要結婚嗎」、「叫你男友先跟他爸媽說，結婚了是兩個人對等的，不代表嫁到他家，你還是自己家的寶貝女兒」。亦有人建議樓主結婚前再三考慮清楚，「和男方講妳的心情，看看他的反應吧，還有有疑惑就不要急着做決定，都交往8年了不差這幾個月的時間吧」、「要觀察男友和家人相處，遇到事情能不能擋得住他父母，他擋不住的話，未來還有更多這種事等你」。

奶奶說話尖酸常刁難 高EQ新抱扮傻完美KO 網民佩服：我的榜樣！



有台灣網民日前於討論區發文，指伯娘是家中「惡奶奶」的代表，不時會出言刁難堂嫂，但每次堂嫂也能完美反駁及化解尷尬，令她目瞪口呆。樓主稱過往甚至曾問堂嫂為何能一直忍受奶奶，沒料竟獲對方超高EQ回覆。帖文一出不少即獲網民討論，紛紛表示非常佩服樓主堂嫂，又笑言要有樣學樣，以同樣手法對待奶奶或家人。

