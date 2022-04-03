男生攜伴去飯局　兩度夾餸給女同事　女友嬲爆掟筷子走人極尷尬

原來這是情侶間的危險禁區！有台灣打工仔在facebook發文，稱日前聚餐時有男同事帶女友出席，其間男同事兩度為1名年輕女同事夾菜，這時他女友竟然當場摔筷子離場，令現場氣氛降至冰點極其尷尬。奇怪的是，該男同事翌日突然請假沒有上班，故發帖問網民們事件是否很嚴重。帖文引來逾千個回應，意見非常一面倒，男女網民都覺得很嚴重，更有人懷疑「案情並不單純」。



有網民稱１名男同事聚餐時兩度替女同事夾菜，同場女友看到摔筷子走人，場面極尷尬。（《請和廢柴的我談戀愛》劇照）

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有台灣上班族在facebook群組「爆廢公社」發文，稱日前一班同事聚餐，有名男同事帶女友出席，原本大家相處很愉快，惟用餐時男同事兩度為1名年輕女同事夾餸，而那名女同事是南部人，獨自「北漂」到北部工作。豈料男同事女友看到後，竟當場摔筷子離場，同事們頓時尷尬萬分。

更奇怪的是，那名男同事聚餐翌日請了假沒有上班，「未免太巧了？」，好奇下他發文問有另一半的女網民，這件事算不算嚴重。結果意見相當一面倒，大批女網民認為男友為女同事夾餸是無法接受的行為，「這是死罪吧，沒有討論空間」、「我也遇過老公大學時的女同學，當我面夾菜給我老公，我夾過來吃掉」、「又不是長輩，不必幫手夾菜」、「已經很客氣，我就直接把筷子插他大腿上」、「我看是準備入土」。

雖然有留言指部分人習慣為別人夾餸，「只幫那名女同事夾就有問題」，但也認為女友應留點面子給男同事，「要怎麼算賬處理都回家再說」、「直接離席太小氣，應該即時全程夾菜給男友的男同事」，笑言樓主這樣發文已假設男同事有後果，「是否懷疑會有命案發生」、「嚴重程度要看男同事傷勢如何」。

不少男網民留言亦說事件太過份，單獨為年輕女同事夾菜太顯眼，女友在場更要避嫌，「換作男生北漂，你同事會幫他夾菜」，有人懷疑案情不單純，「重點是那個年輕女同事是不是也沒來上班？」，覺得那男同事早有計劃，激走女友後順理成章去追求女同事。

（facebook群組「爆廢公社」）