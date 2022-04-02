呻學日文被標籤毒宅　讀法文有上進心　港男：家人女友都咁諗好灰

學任何語言都有其用處，但有港男於討論區發文大呻，每次他向其他人表示自己有學日文，即被標籤為「毒、宅」，連家人、朋友和女友也這樣想，令他覺得「真係好灰」。



有港男於討論區發文大呻，每次他向其他人表示自己有學日文，即被標籤為「毒、宅」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港男於香港討論區以「點解學日文就係毒男？」為題發文表示，十分不解這個現象，若向他人說自己學其他語言，例如法文或西班牙文，觀感是完全相反，「其他人就會覺得你好勁，啲女仲會心心眼，覺得你好上進人又叻」，他慨嘆「其實都係學語言啫，點解咁大分別？」。

不少網民討論被標籤的原因，「因為個個只會聯想你睇AV、玩games」、「AV文化之累」，有網民指出是外觀的問題，「原因係你平時已經係畀人覺得好毒好宅，所以你無論做什麼、讀什麼人哋都標籤咗你！」、「純粹係樣的問題，因為你樣衰唔夠靚仔，木村夠講日文，你幾時聽過有人話木村係毒男」。

有人安慰樓主毋須理會他人眼光，「做自己鍾意做嘅事，活到老學到老，唔需要理會人哋眼光，學到嘅嘢都係自己得益」、「學多種語言有乜問題？很討厭啲人話人毒，人人有佢生活態度，人哋學乜嘢、着乜嘢衫，要佢批准？」。

同場加映：宅男肥醜矮集一身 揸寶馬追女都冇用 減肥整容變型男Oppa大翻身



👇👇👇台灣宅男減肥整容變型男（點圖看驚人大變身）👇👇👇