OL被毒男同事力追　午餐送玫瑰示愛　拒愛被罵貪錢港女+呢4個字

男士過度進取追求女同事，隨時弄巧成拙！有女網民近日在討論區大呻，指公司有名毒男同事入職約半個月，因工作關係不時要與對方接觸，未料對方藉機追求又想約她出街。雖然樓主已不停拒絕，但毒男同事在午膳時突然送花，她當場「含住啖飯」不懂反應，最後決定直接拒絕，沒料到竟被對方破口大罵，指她不懂珍惜，甚至說「食屎啦你」，樓主只好急問如何擺脫毒男追求，許多人鬧爆一些男生自己有太多「幻想」，提醒樓主認真拒絕時一定要平心靜條氣，以免觸動對方的「玻璃心」。



女網民稱公司最近來了個毒男同事，因工作關係而有接觸，未料被對方力追。（示意圖／《堅離地愛堅離地》劇照）

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樓主日前在「香港討論區」發文，稱公司最近來了個毒男同事，因工作需要時有接觸，未料對方行熱烈追求她，而且行徑愈來愈過分：

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網民看完帖文後，認為職場經常出現這類毒男同事，想在公司識女朋友卻太多「幻想」，碰壁時卻會唱衰對方，甚至到處罵女同事是「拜金港女」。

網民點睇：



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不過，有網民認為毒男同事後來的反應太過誇張，質疑事件真偽。有留言稱部份男生太過主動追女仔其實會令人生厭，如果樓主想「撇甩佢」，應該用平和語氣告訴他找個性格相近的女生，「因為妳嗰位男同事容易玻璃心」。

（香港討論區）

有香港女生於討論區講述戀愛經歷，指與男友交往時已得知對方出身草根家庭，加上曾因被欺凌而患抑鬱症，不過她未有嫌棄，更處處為他着想慳住拍拖，相戀期間不斷為男友付出。早前男友突然表示有輕生念頭，港女擔心下一直在旁安慰，沒料對方突然道出恐怖真相：



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恐怖情人絕不罕見！有港女早前發文講述與男友相處的經歷，指對方一向有潔癖，早前到其家中留宿時不慎「漏M」弄髒床鋪。沒料男友因而抓狂，即時大罵「污糟」，一怒下更將她推向牆及趕她離開，令她崩潰痛哭。網民看過經歷紛紛勸她盡快分手，直指情侶相處無論如何也不能動手，「會出手郁女朋友嘅男人真係唔要得，只有0次同無限次」。【點擊下圖放大即睇▼▼▼】



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