恐怖！美孚垃圾屋老鼠為患　多戶鄰居遭滋擾呻慘：單位捉到7、8隻

屋苑鼠患問題令人頭痛！美孚有居民網上分享惡心片段，指其屋苑1個中高層單位滿屋垃圾，引致老鼠為患，甚至會爬到其住所花槽，更指有住戶在家中捉到7、8隻老鼠，嚴重影響鄰居日常生活，非常無奈。



該網民前日（3月30日）在facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，指美孚百老滙街98A住宅大廈受到鼠患困擾，一個中高層單位的女住戶「表面正常」，但喜歡收集垃圾，形容其單位是「垃圾屋」，臭氣熏天，亦引來大批老鼠，甚至在多層單位花槽橫行，嚴重影響其他鄰居生活，「除了業主有誰可解決？」。

慎入！老鼠橫行花槽片▼▼▼

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從影片可見，夜間至少3隻老鼠在其住所窗外的花槽橫行，樓主表示曾在此種植檸檬樹，並用蚊網包裹，但都被老鼠咬至「甩皮甩骨」，又指「種了整排花花都冇咗」，近日更見到有老鼠叼着麵包皮到其家花槽「開餐」。她又上載該女住戶單位窗台的影片，只見窗戶大開，有數隻老鼠不斷透過窗口進出單位。另外，她指樓上有住戶在家中捉到7、8隻老鼠，證明牠們已爬入屋覓食，非常可怕。

樓主表示曾放置老鼠膠及驅鼠器，但沒有效用，目前嘗試在花槽放置老鼠藥。她指已多次向大廈管理處投訴，並上報食環署，上月亦邀請電視台節目採訪，但問題都沒有解決，日前管理處派人上來為屋外水管抹油，「佢話希望老鼠因水管滑爬唔到」。

帖文引起極大迴響，不少住戶都紛紛留言講述苦況，有人表示老鼠在低層單位早已入屋「開派對」，「在房內食餅！連地蓆都咬到有花邊」，亦有居民稱曾發現家中窗台有疑似老鼠屍骸。有網民就建議安裝防鼠刺檔，或跟網上教學自製捕鼠器，「好似幾有效，試下DIY自救啦」，亦有人提醒使用老鼠藥未必能解決問題，「老鼠食咗藥會喺啲暗位死，變咗長時間有臭味同病菌」。