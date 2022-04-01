小鄧紫棋蕾菈隆胸後再整容「腫到變豬頭丙」網民唔認得：你是誰？
撰文：TVBS新聞網
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台灣百萬YouTuber「反骨男孩」的成員蕾菈（Lyla），擁有混血臉孔和火辣身材，直率大膽的作風更是圈粉無數，沒想到日前才剛宣布完成隆胸的她，近日又再度進廠維修，往臉上動刀整容，還曬出術後照自嘲「腫成一頭豬」，引起網友關注。
蕾菈日前在IG上傳多張自拍照，只見她臉腫成原本的兩倍大，且頭綁著固定帶，連眼睛也被擠壓到，和過去精緻的臉蛋判若兩人，而她也透露自己是去做了新的抽脂縮皮手術，除了「維修」雙下巴，之後還會用到大腿和腰部，是今年的大企劃。
【圖輯】點圖放大看蕾菈性感美照及整容康復期間的模樣👇👇👇
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蕾菈也分享，雖然自己臉腫得很嚴重，但她還是可以活潑亂跳，甚至開玩笑自嘲「 Like a 一頭豬！」不過沒想到她向媽媽報備後，卻得到媽媽冷回「胡搞，妳要注意自己的身體」，讓她無奈笑說「也太無情了吧，確認過眼神，果然是親媽。」
至於先前去隆胸的動機，蕾菈也透露自己因為生小孩和哺乳的關係，胸部多年來下垂又萎縮，讓她很自卑，不僅穿衣服加很多胸墊，連穿比基尼也要墊好Nu Bra，所幸在老公湯宇的支持下，她下定決心去動手術，最終成果也讓她相當滿意。
【圖輯】點圖放大看蕾菈隆胸後的模樣👇👇👇
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