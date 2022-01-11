「小鄧紫棋」蕾菈寫真攝影師打新冠疫苗突猝逝　這5類人不宜接種

【新冠肺炎／第3針／科興／復星BioNTECH復必泰】台灣網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）近日透露，曾幫她拍攝第一本寫真的年輕攝影師打疫苗猝逝，聽聞噩耗讓她心情相當沮喪，悲痛喊：「不是還要來參加婚禮嗎？」



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蕾菈昨天在社群平台發文，透露曾為她拍攝人生第一本寫真集《泰愛蕾菈》的攝影師猝死，並寫道：「打疫苗猝死這種事情，我以為永遠不會發生在我的身邊的，也沒有想過你就這樣走了」她也感慨人生無長，並勸網友們要珍惜當下。

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