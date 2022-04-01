汽車殘骸？扭曲變形私家車公路飛馳影片瘋傳　1個動作震驚網民

私家車外殼刮花未必需要維修，但車身已扭曲變形，居然仍能開動！泰國駕駛專頁日前傳出1條另類影片，1輛疑曾經遇上嚴重車禍、已經扭曲變形的「汽車殘骸」，居然仍在公路飛馳，還突然打燈加速向右切爬頭，像1輛普通車一樣運作。變形車爛得像隨時會跌出零件，網民笑言司機可能正趕往維修場，「還能超車？」；但有留言認為車子只是勉強能發動，繼續開車有會出意外，再遇車禍司機恐有危險。



有網民日前見到1輛外形扭曲的私家車在公路上正常行駛，影片震驚全網。（fb群組「ควายหลุดถนน V1」影片截圖）

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交通意外時有發生，私家車有時受到輕微損毀，司機未必會去維修。3月30日，泰國facebook駕駛專頁傳出1段公路影片，有網民拍到車道上有1輛灰色私家車經過，車子像被砸碎一樣，車尾位置塌成一團，但竟然仍能正常行駛，片段拍攝的角度原本是尾隨變形車，但變形車司機突打燈加速，貼近前方大貨車後右切線超車爬頭，過程一氣呵成。

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當地傳媒指，變形車接近無法駕駛狀態，形容是可以移動的「汽車殘骸」，惟未能確認該車資料，但樣子像曾經遇上嚴重車禍，看上去隨時會跌出零件，車身後半完全變形下，後座無法供人乘坐。不過片段沒拍到車頭部分，笑稱可能車子前半段正常，只是後半嚴重損毀，至於是否合法安全仍待確認。

影片令網民嘖嘖稱奇，疑問這輛車為何仍能駕駛，「還能超車」、「他節省了修車成本」，變形車在公路上可跟住正確行車線駕駛，燈號還正常運作，部分人笑言不必維修，車子仍正常使用，「這款車很耐用」，但有網民擔心變形車只是勉強發動，司機再開下去恐在路上再出意外，危及司機生命。

（綜合）