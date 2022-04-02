結婚十幾年孩子3歲　感情破裂港媽想離婚　孩子1舉動令網民憂慮

家家有本難唸的經，但難唸到唸不下去又怎辦呢？有港媽發文訴苦，她和丈夫結婚逾10年，育有3歲小朋友，雖然她仍很愛丈夫，「但明顯他對我已無任何感情」，不再吵架像普通朋友，現在生活過得渾渾噩噩，很想離婚，但想到無法給孩子健全家庭覺得自己很自私，小朋友現在睡覺仍堅持要『左手爸爸右手媽媽』」。

孩子的舉動明顯是渴望父母陪伴，許多網民則提供建議，直指兩夫婦「扮無嘢」更會扭曲小孩觀念，「爸爸媽媽無感情，小朋友3歲其實已經feel到」，要拖實父母才睡是不安表現。更有過來人分享令人心酸的經歷，提醒要令小孩明確知道父母分開不是他的責任，「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」。



港媽坦言丈夫對她已無感情，2人像普通朋友，很想離婚但擔心影響到3歲小朋友。（《我們與惡的距離》劇照）

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有港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，坦言夫妻已感情破裂，「是否應為了小朋友不要離婚？」。夫妻人已結婚十幾年，她至今仍深愛丈夫，「但明顯他對我已無任何感情」，她相信大家都沒有出軌，也無意查看丈夫手機，覺得兩人感情像無法逆轉。她舉例平日和丈夫去到正常夫妻會吵架的情況，但2人會變得沉默以對，「氣氛非常冰冷尷尬」，不吵架更難受，活得像普通朋友，現在過得渾渾噩噩，但不想扮傻刻意討好對方。

港媽坦言無法相愛，離婚沒大不了，可是小朋友只有3歲，仍愛黏着爸媽，平時睡覺都要「左手爸爸右手媽媽」才入睡。她真的很想離婚，但又覺得自私，無法為孩子帶來健全家庭，自己不太會裝作無事發生，怕終有一日露出怨恨表情讓孩子看見。港媽還透露，小時候父母關係亦欠佳，打打鬧鬧幾十年沒離婚，她小時候過得很苦，「天意弄人，恍如宿命是會遺傳」，現在女主角變成自己。現在她不想委屈自己，又不想委屈小孩，急問網民應該怎辦，「先分居？還是離婚不離家？」

許多網民提出意見，說看不出夫婦間曾協商，要看丈夫是否願意坦誠對話，2人一同面對，不少年輕夫婦不懂婚姻要勇於表達感受，可能好多都是樓主的想像，「如果純粹你覺得佢冇feel，而你都仲有，真係唔使咁快諗放手」。而且港媽不必一下子想到離婚，建議先找婚姻輔導，試行分居，若丈夫完係不挽留，視經濟情況便離婚，無謂忍下去，「你覺得自己之後個10幾20年都係咁過無問題？」。

網民對夫婦的3歲小朋友的狀況更令網民憂慮，尤其樓主提到孩子要拖實夫母手睡覺，「可能係心入面有不安」，未懂表達下好多畫面及感覺已入腦，在不尋常家庭氣氛下長大，「或者比爸爸媽媽分開生活嘅破壞更深」。有過來人分享，要保護好孩子，一定要讓他明白父母分開「唔係因為小朋友唔乖，唔會有怪責自己嘅錯誤意識，唔使喺扭曲嘅環境下成長，或者係將傷害減到最低嘅方法」，「如果時光可以倒流，我真係想同我老豆老母講，好心你哋一係就離婚」。

另一名過來人指，自己也曾問父母為何不離婚，媽媽只是痛哭又說「你唔理解你媽苦心」，那時她瞬間「變咗衰人，所以我以後唔會再同父母講真心說話」，夫妻分開前最重要的，是教小孩爸媽分開後一樣愛他。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）