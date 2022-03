18歲仔愛上23歲外傭姐姐　港爸態度獲讚「好開通」　網民反應兩極

外傭姐姐照顧家人起居飲食,雙方感情可以非常好。有港爸最近就在網上發文,指18歲的兒子告訴他,自己愛上了23歲外傭姐姐,不知道應該如何開口。港爸遂急問網民意見,又表明他與妻子均不反對,只是擔心女方未必同樣喜歡兒子,「應唔應該暗示畀工人姐姐聽?」。



有港爸發文稱其18歲兒子愛上了23歲外傭姐姐,不知道應否表白。(《愛回家之開心速遞》劇照)

下載「香港01」App,即睇城中熱話

該名港爸在facebook群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」分享,指他與兒子感情很好,早前就獲兒子主動告知,「同我講佢鍾意咗工人姐姐,唔知點開口好」,他在文中表示毫不介意外傭姐姐成為未來新抱,又大讚對方有學歷、為人乖巧,而且外貌出眾和「話頭醒尾」。

港爸續稱,雖然自己與妻子都以兒子的意見為主,不過,由於現在與外傭姐姐還有1年合約,加上不知道女方的看法,始終認為要先「試探」外傭姐姐是否同樣對兒子有感覺,「同佢傾下睇下佢鍾意咩男仔……都係問下姐姐先」。

港爸不反對外傭姐姐做新抱,妻子也表明兒子「話事」,惟他們不知道女方是否願意接受這段關係。(《二十不惑》劇照)

帖文引來網民熱烈討論,部份稱讚樓主開明,「少男心事佢都同你講,證明佢同你嘅關係都唔錯」、「咁狗血嘅劇情」,並認為此事應小心處理,否則兒子和外傭姐姐的關係會非常尷尬,「諗下你工人會唔會鍾意你個仔? 如果佢唔鍾意最好快啲處理,如果唔係好尷尬」、「梗係順其自然扮唔知啦,拍拖又唔係一定可以一齊,一陣佢哋分咗手仲要麻煩到你」。

然而,有網民則表示「愛,要說出口」,提醒港爸將兒子的感情告知外傭姐姐時,絕不能讓女方倍感壓力,「仲要提返工人姐姐『it’s okay to say no』,你自己亦要畀佢知道不論结果如何都唔會影響大家既有嘅關係」。

(facebook)

同場加映:僱主批外傭態度散漫如working holiday 疫情蒲吧唱K酒店開派對👇👇👇