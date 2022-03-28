18歲仔愛上23歲外傭姐姐　港爸態度獲讚「好開通」　網民反應兩極

外傭姐姐照顧家人起居飲食，雙方感情可以非常好。有港爸最近就在網上發文，指18歲的兒子告訴他，自己愛上了23歲外傭姐姐，不知道應該如何開口。港爸遂急問網民意見，又表明他與妻子均不反對，只是擔心女方未必同樣喜歡兒子，「應唔應該暗示畀工人姐姐聽？」。



有港爸發文稱其18歲兒子愛上了23歲外傭姐姐，不知道應否表白。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名港爸在facebook群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」分享，指他與兒子感情很好，早前就獲兒子主動告知，「同我講佢鍾意咗工人姐姐，唔知點開口好」，他在文中表示毫不介意外傭姐姐成為未來新抱，又大讚對方有學歷、為人乖巧，而且外貌出眾和「話頭醒尾」。

港爸續稱，雖然自己與妻子都以兒子的意見為主，不過，由於現在與外傭姐姐還有1年合約，加上不知道女方的看法，始終認為要先「試探」外傭姐姐是否同樣對兒子有感覺，「同佢傾下睇下佢鍾意咩男仔……都係問下姐姐先」。

港爸不反對外傭姐姐做新抱，妻子也表明兒子「話事」，惟他們不知道女方是否願意接受這段關係。（《二十不惑》劇照）

帖文引來網民熱烈討論，部份稱讚樓主開明，「少男心事佢都同你講，證明佢同你嘅關係都唔錯」、「咁狗血嘅劇情」，並認為此事應小心處理，否則兒子和外傭姐姐的關係會非常尷尬，「諗下你工人會唔會鍾意你個仔？ 如果佢唔鍾意最好快啲處理，如果唔係好尷尬」、「梗係順其自然扮唔知啦，拍拖又唔係一定可以一齊，一陣佢哋分咗手仲要麻煩到你」。

然而，有網民則表示「愛，要說出口」，提醒港爸將兒子的感情告知外傭姐姐時，絕不能讓女方倍感壓力，「仲要提返工人姐姐『it’s okay to say no』，你自己亦要畀佢知道不論结果如何都唔會影響大家既有嘅關係」。

（facebook）

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