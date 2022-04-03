嫌奶奶開大火煮食常整燶鑊　新抱買「私家鑊」被斥：咁巴閉？

婆媳相處是大學問，同住時因生活習慣不同，隨時爆發衝突。有新抱近日於討論區發文大呻，指奶奶及老公平日煮食喜歡開大火，「整到鑊好燶，洗又難洗」，因此她買了1隻鑊私用，日前她提醒奶奶勿用錯她的私伙鑊時，反被奶奶斥責「係咪咁巴閉，用隻鑊都要咁多意見」，令她十分氣憤。



有新抱近日於討論區發文大呻，奶奶和老公平日煮食喜歡開大火，「整到鑊好燶，洗又難洗」。（ Rob Wicks@Unsplash）

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該名新抱於香港討論區以「點解咁鐘意要用我隻私伙鑊去煮飯！」為題發文表示，老公平日煮食喜歡開大火，「整到鑊好燶，洗又難洗，同埋會好易就要買過新鑊」，試過有幾隻新買的易潔鑊都被老公用到很快不能再用，於是她決定買1隻鑊私用。近日老爺奶奶裝修住所，搬到他們家中暫住，她發現老爺奶奶平日也喜歡開大火煮食，因此特別提醒兩老勿用她的私伙鑊。

日前樓主發現奶奶用錯了私伙鑊，便好聲好氣地再提醒，怎料奶奶斥責「係咪咁巴閉，用隻鑊都要咁多意見，邊有咁易壞」，又稱自己的鑊用了很多年都沒問題，批評她「大嘥鬼同埋係咪唔歡迎佢哋嚟暫住」，不解為何兒子這麼「順攤」，老婆不准用就不用。

樓主新抱提醒奶奶勿用錯她的私伙鑊，反被奶奶斥責「係咪咁巴閉，用隻鑊都要咁多意見」，令她十分氣憤。（《BB來了》劇照）

樓主不滿道，「奶奶你知唔知如果一啲好少少嘅鑊其實都唔平㗎！你哋個個咁喜歡用大火煮食，我開間專賣鑊嘅舖頭都搞唔掂囉，而家下下要洗隻燶鑊其實都好麻煩㗎！」，指出晚餐已經是由她煮，因白天要上班才讓老爺奶奶自己煮，「點解咁小事都唔可以配合下！」。

有網民力撐樓主，「樓主無錯，既然有言在先，老人就唔應該再用私貨，尊重係雙方嘅，老人家唔係大晒」。不少人指樓主藏好私伙鑊就可解決問題，「試下收埋會唔會好些少？又唔使同佢嘈自己又唔使勞氣」、「收埋隻鑊一段時間先，放喺廚櫃頂又得，自己要擺出嚟貪就手又怨得邊個？」、「可能你老公家用開生鐵鑊，所以要大火，你應該好聲好氣解釋畀佢哋聽就得啦！」。

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