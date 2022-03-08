奶奶堅持落街食早餐晨運　終中招感染家人　港媽嬲爆：好彩BB無事

疫情嚴重，不少人都會避免外出，減少感染的機會。有港媽在討論區上分享，稱奶奶一直堅持要每天外出吃早餐及晨運，結果染疫並傳播給家人，1家5口僅BB未有被感染。港媽暫時將BB交給姐姐照顧，但仍然感到不忿，認為全家中招是奶奶所致。有網民認為，大家是1家人不應該互相埋怨，但亦有人認為奶奶自私，港媽覺得憤怒是人之常情。



有港媽發文指，奶奶在疫情嚴重期間一直都有外出吃早餐及晨運，終令全家染疫，只有剛出生的BB未有中招。（《BB來了》劇照）

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港媽在親子王國討論區上發文，稱「奶奶依然每日落街晨運同食早餐」，結果奶奶與老爺最先病發，然後就是她和丈夫病發，「好彩嘅係BB無事」。不過安全起見，她決定先將BB送去姐姐家中暫住。丈夫家姐向港媽表示，希望她不要責怪奶奶，「因為佢都唔想」，認為一家人應和氣而非埋怨。不過港媽卻直指「我真係做唔到囉」，因為是奶奶每日出街，否則她不會中招，「因為我仲放緊產假，無出過街」。

港媽提到，現時已經是病發第4天，至今仍然不敢去看BB及接回BB，早前經多次致電終於幫BB預約糞便樣本瓶，「驗咗便便，BB無事」。她又指奶奶在家中有大量雜物，難以徹底消毒，又批評奶奶自私，明明不需要工作可以留在家中卻堅持外出，「一出就起碼2、3個鐘」，「到出咗事先話好擔心個孫」。港媽說雖然丈夫一樣覺得不滿，但亦指奶奶性格固執，即使曾勸她不要出街亦都不聽，兩公婆決定將會搬走。

港媽表示，丈夫同樣覺得不滿，經此次後決定搬出去。（《BB來了》劇照）

有網民支持丈夫家姐所言，「1家人唔好怨來怨去，大家保重身體，祝福你一家快啲好返」、「1家人唔好怨來怨去，如果調返轉係你或你老公先中，傳染老人家又點計」、「老公家姐梗係幫自己阿媽啦，不過都同意1家人唔好怨咁多，坐好月先」。不過也有人支持港媽，批評奶奶自私，「啲老人家成日覺得自己咩大風浪未見過，又成日講大菌食細菌啲廢話，累死人，自私」、「好難唔嬲喎，疫情咁嚴重仲日日出去食嘢，同我爸爸一樣，但好彩無傳染畀我媽咪」、「畀我都會勁嬲奶奶，好彩BB無事咋，如果BB都中，我唔會原諒佢」。

（親子王國討論區）