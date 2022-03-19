台媽遭變態老爺偷睇餵人奶　反被奶奶鬧勾引　丈夫一句話更心灰

媽媽餵哺母乳是一件偉大及神聖的事，在台灣卻有變態老爺褻瀆此事。有台灣媽媽於討論區發文表示，日前餵人奶時被老爺偷看，她急忙遮掩，老爺卻說「小孩喝奶妳幹嘛遮？」，奶奶聽到後沒給機會解釋就扯着她的頭髮大罵「搶老公不要臉」。令台灣媽媽更氣憤的是，其丈夫得知事件後，聽信奶奶的話斥責她勾引老爺，還考慮離婚，讓她十分委屈。



有台灣媽媽於討論區發文表示，日前餵人奶時被老爺偷看，她急忙遮掩，老爺卻說「小孩喝奶妳幹嘛遮？」。（Getty Images）

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該名媽媽於「爆料公社–匿名公社」以「公公偷看我哺乳婆婆還罵我勾引」為題發文表示，她是一名母乳媽媽，早前因家裏裝修，所以搬到老爺奶奶家暫住，日前她在客廳照顧兩名兒子時，2歲的大兒子突然說要喝奶，她還來不及披好絲巾遮掩，大兒子就已經掀開了她的衣服。

她指出，這時原本有午睡習慣的老爺突然走出客廳，她急忙遮掩，老爺卻說「小孩喝奶妳幹嘛遮？」，奶奶聽到這句話後，沒給機會解釋，一出客廳就扯着她的頭髮大罵「搶老公不要臉」，她被扯倒在地上，奶奶還不鬆手。兩名兒子都嚇哭了，她慌張地拉着兒子離開，但只穿着拖鞋，手機和錢包都忘記拿，後來去了便利店借電話，聯絡姐姐載她回娘家。

最令樓主氣憤的是，其丈夫聽信奶奶的話，「覺得我就仗着剛生產完胸部很大，有心要勾引我公公，還說我都故意挑我公公出現的時候掏奶餵小孩，我根本沒有好嗎？」。

該名媽媽表示，她才想問老爺為什麼一聽到大兒子說要喝奶就衝出客廳，而且還不止一次，幾乎每次都會，質疑老爺根本就是故意的。（《向西聞記》劇照）

她才想問老爺為什麼一聽到大兒子說要喝奶就衝出客廳，而且還不止一次，幾乎每次都會，質疑老爺根本就是故意的。之前她為了躲老爺還走進房間，但老爺卻說「一直窩在房間不行還不准我把房門關上」，她怒斥老爺「自己老不羞現在全怪在我頭上？」。

她表示，現在奶奶堅持要兒子跟她離婚，老公居然在考慮，不滿道「我都幫他生兩個孩子了，現在卻因為這種事情懷疑我的人格」。最後，她嚴正地說已決定離婚，「現在是我不要你，不是你不要我，你就抱着你那變態全家過一輩子好了」。

有網民直斥樓主老爺變態及支持離婚，「這種公公真的超變態，老公居然相信婆婆的話也實在蠢到爆炸，一家爛人」、「離婚！這必須離！實在是太變態了！全家都有病啊！」、「哈哈，變態還真多，說實在的離吧！跟瘋子一家，你早晚瘋」、「誇張，趕快離婚遠離這種變態家庭，以免小孩受害」。

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