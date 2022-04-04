收集口罩失控症？阿媽狂買口罩囤積　阿女見口罩山超崩潰：好想喊

疫情下口罩成為日常生活必需品，不少人購買口罩時除了追求防護能力與貼合度，還會考慮款式，甚至愈買愈多。近日有女生在討論區分享，表示媽媽以「用嚟襯衫」為藉口囤積大量口罩，就算一家四口每人每天用2個，數量之多也足夠他們用1年，令她大為崩潰，直言「望住啲口罩好想喊」，甚至稱「我阿媽可能有種病⋯ 收集口罩失控症」。

網民看到樓主貼出的照片都感受到她有多崩潰，有人則認為1年儲備不算過份，但如存貨太多便要小心過期或弄髒，真的用不完便送給有需要的基層。不過，亦有網民表示家中情況比樓主更糟，表示囤積了2年份量的口罩。



樓主貼出家中的口罩存貨，多到可堆出「口罩山」。（香港討論區圖片）

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該女生在香港討論區以「阿媽收埋超多多多多口罩」為題發帖，指媽媽在家中儲存了大量口罩，除了普通藍色外科口罩及布口罩外，還有不同顏色及卡通款式。面對堆積如山的口罩，她甚是不解地追問媽媽，獲告知是朋友推薦及穿搭衣服所用。惟樓主發現單單是媽媽喜歡的紫色就買了3個不同牌子，原來是存貨太多，媽媽根本忘記早已買過。

樓主指媽媽在新年時更購入限定版口罩打算去拜年用，但因為限聚令不能拜年，因此這些特別版口罩又被存放在家中的角落。經過盤點，估算家中的口罩起碼可以用上1年，樓主因此笑言媽媽「癡咗線」及可能患上「收集口罩失控症」。

樓主指媽媽每逢聽到朋友建議便買入口罩，當中包括報稱較透氣的布口罩，但買了又不用。（香港討論區圖片）

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疫情下市民多留家抗疫，樓主亦指一家人已很少外出，根本不需要這麼多口罩，有網民便建議她把多餘的口罩捐給基層或有需要的人，既不會浪費又能幫助人。亦有人覺得樓主媽媽「儲口罩好過儲名牌袋」，因為口罩是必需品，總會用得上，那些新年版口罩也可以留待明年用，只要妥善存放以免受潮即可。

有人則指儲口罩已成疫情下不罕見的事例，又指家人囤積的口罩可用上2年，唯有排好日期以決定使用的先後次序，又指口罩供應量充足，早已經毋須囤積。

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