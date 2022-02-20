爸爸勸極唔聽堅持重用口罩　阿仔求救網民：點令佢唔用隔夜口罩？

疫情嚴峻，口罩成為個人防疫的關鍵，不過有網民表示爸爸平日回家後都會將口罩收起，打算翌日重用，即使多番勸說口罩只可以使用1日亦都無效，十分頭痛，只能向網民請教意見。



樓主表示，即使經過多番勸說，爸爸仍然堅持重用口罩。（GettyImages）

樓主在香港討論區上發文，問「點樣可以有效地叫屋企人唔好用隔夜口罩？」。他提到爸爸「收工返嚟都會將個口罩放返入口罩套度，打算第二日再用」，因為爸爸認為自己「冇去過邊同埋冇乜見過人」，所以就將口罩留起。即使樓主多次表示「唔好慳口罩」，爸爸仍然堅持重用，「講咗好多次佢都唔聽」，所以希望網民可以提議「有咩方法可以有效咁令到阿爸唔好再重用口罩？」。

網民留言提出多個方法，例如建議「買啲唔同款嘅靚口罩，等佢唔同款日日換」、「直接幫佢掉咗個舊口罩」、「佢一入屋立即沒收佢個口罩再丟咗佢」、「相信呢個係浪費問題，佢覺得仲用得就用，除非你證實到畀佢睇個用過嘅口罩幾多細菌」。

（香港討論區）

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