港女預知男友將求婚　想先拒絕一次：睇佢有冇決心　網民嘲神操作

被男友求婚，明明內心興奮期待，卻又打算拒絕？有香港女生最近在網上發文，指她無意間發現男朋友的手機新有名為「Propose」的相簿，儲存了大批關於求婚的建議，估計男友正在計劃求婚。樓主表明對將被求婚感到高興，但不知道應否先拒絕首次求婚，「睇吓佢係咪咁有決心同我一齊」，想法令網民感到大開眼界。



有女子在討論區發文分享，指近日發現男友打算求婚，故有意先拒絕一次以測試男方的心意。（《求婚大作戰》劇照）

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該名女子在香港討論區發帖，表示最近在男友的手機中，發現新建了1個名為「Propose」的相簿，儲存了許多關於求婚的建議，認為對方正計劃向她求婚，當場興奮得立即尖叫，「講真見到嗰陣除咗震驚，都有開心」，但同時擔心只是自己想得太多。

女子回過神後卻感疑慮，稱若男友日後向她求婚，不知究竟應該答應還是先拒絕「第一次」求婚，「睇下佢係咪咁有決心同我一齊，如果我拒絕咗佢一次佢就放棄，咁就唔係真愛啦」。

女子提出先拒絕男友第1次求婚，假如對方真心愛她，便不應放棄。（《金都》劇照）

樓主提出的「神操作」引來熱議，不少網民認為若然她已視男方為結婚對象，就不應多此一舉，「係真心嘅話就唔好拒絕，拒絕咗一次就可能冇第二次」、「拒絕佢啦，應該都會有下次，不過會唔同咗人」、「拒絕1次先都諗到」、「悶悶地咁贏唔得嘅？要好刺激驚險咁輸先安樂咩」；也有人笑言「起碼拒絕99次，先試到有冇誠意」、「拒絕佢77次，香港啲戲係咁拍㗎」、「求婚啫，一定係同妳求㗎咩」。

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有女生在網上分享「玩大咗」的求婚經歷，令感情出現裂痕。女生表示於中大認識男友並拍拖，指男友數星期前表現有異，之後更表示已有新歡並提出分手，令樓主傷心至極。沒料男友其後再找樓主，聲稱提出分手只是求婚計劃的一部分，目的是令她「由谷底去返天堂」，對求婚更加深刻。樓主感到「被玩」非常憤怒，憤然拒絕結婚，網民亦紛紛認同其做法，更質疑男友並非真心求婚。



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