場地竟要求婚宴改期　讓畀另一對因疫情延期新人：人哋已延過一次

結婚是人生重要大事，大多數人都會舉辦婚禮宴客，事前通常都會看好日子和時段，再決定到哪間婚宴餐廳宴客。但最近有個準新娘發文，原本已和婚宴會館訂好時間，沒想到對方日前突然來電，詢問：「是否能改期或延後？」會館理由竟是也有其他新人訂了同時段，讓她氣得大罵太扯，引發網友們議論。



原PO在社交網站「Dcard」發文抱怨，她早在去年10月就與婚宴會館接洽，談定在今年5月7日中午時段某宴會廳宴客，並交付訂金。

不料這個月13日下午，她接到婚宴會館人員來電告知，因為他們作業疏失，該時段且同一個宴會廳，與另一對新人撞期，因此詢問原PO：「能不能改成晚宴或是隔天中午？」

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聽完會館人員說法，準新娘整個氣炸了，她大罵包括喜帖、禮服、新秘、婚攝等都已安排好，怎麼可能說改就改？原PO還提到，會館人員稱說是那對新人婚宴因疫情被迫延後，所以不願再改期，加上對方比較早訂，是他們內部人員疏失忘了登記到，倘若她願意改期，會館會提供優惠予以補償。

該篇貼文一出，網友們紛紛直呼會館處理方式實在太有問題了，這很明顯就是內部疏失；不少人更直言會館處理方式是違約，「趕快把合約拿出來看清楚，雙方解約的條件跟賠償是什麼，這樣條件才有得談，債務不履行，有損害賠償的問題」。

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