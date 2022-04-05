港男用交友app首次約會靚女　狂數3宗罪斥野蠻女　惹網民撐反激辯

有不少人成功利用交友程式（app）擴闊社交圈子或尋找真愛，但亦有不少人大嘆「中伏」。近日有香港男生在討論區分享與女網友見面的體驗，表示自己透過交友app與1名女生結識約1年，終於相約見面吃飯，但過程中不滿女生3大行為，當中包括要樓主付餐費和送返家等，樓主直斥對方自恃「樣靚身材好」，實則不懂道謝及體諒別人，形容她是「野蠻女」。網民看完帖文後，有人諷刺女方是「極品中嘅極品」，但有人認為是男生不夠風度，「第1次約靚女出嚟。梗係請食飯啦」。



樓主稱吃飯結賬後，女方不但沒有提議付飯錢，更沒有說多謝，飯後更要求送她回家，令樓主很不滿。（電影《我的野蠻女友》劇照）

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該男生在Dcard以「第一次交友app遇到嘅野蠻女人」為題發帖，指自己最近與在交友app結識1年的女網友首次約會吃飯，見面後覺得女方漂亮而且身材不俗，可是有3個行為卻令他不滿。首先，樓主結賬後，女方既沒有提出付一半的飯錢，亦沒有向他道謝；其次，女方購物後要樓主幫忙拿東西，從沒有提出自己拿；最後，居於荃灣的女方，竟要求住在柴灣的樓主送她回家。樓主形容對方送方家的要求「黐線」，反問「佢憑咩嘢要簂陪？」，又斥「真係覺得自己靚，身材好就大晒」，遂問網民有否在交友app認識過「野蠻嘅女人」？

有網民認為樓主不送女生回家是沒有風度，卻引來大批網民回應「又一個野蠻人」，指男生不是必然要送女生回家。（電影《我的野蠻女友》劇照）

有網民認為「溝女係咁㗎啦」，指樓主追求女生卻不捨得花錢，亦批評他對女生評頭論足及不送女生回家是沒有風度的表現。但該留言卻引來其他網民反對，直斥「又一個野蠻人」，表示樓主和對方見面只是進一步了解，既非情侶實在不必送女方回家，而且男生並非奉旨請吃飯。亦有網民認為樓主所約的女生最大問題是沒有禮貌，別人請吃飯也不懂得道謝，希望樓主不要以為所有香港女生都是這樣。

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