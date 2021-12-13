26歲女護玩交友App遇訂婚醫生　3人一夜情變長期關係　婚後同生活

美國26歲女護士麗碧卡（Rebecca Bono）在交友App遇上已訂婚的男醫生同事馬迪（Marty Cole），之後更認識對方的同齡未婚妻娜塔莎（Natasha），本身是雙性戀的麗碧卡與他們2人熟絡之後，答應了對方首次「3人性行為」的邀請，她最初以為只會是一夜情，沒料到後來卻演變成長期關係。麗碧卡意識到自己已慢慢融入到2人的生活之中，最後確立他們的「3人關係」（Throuple）；馬迪雖然與娜塔莎結婚，但亦是麗碧卡的男友及女友，3人更決定一同生活。



麗碧卡（中）遇上已經訂婚的情侶馬迪（右）及娜塔莎（左），之後更發展成長期3人行關係。（IG「party_of_three_mnr」圖片）

麗碧卡居於美國紐約，她在交友程式「Tinder」上看見同事馬迪，他在程式上的照片還拖着未婚妻娜塔莎。麗碧卡後來與娜塔莎見面，知道她與馬迪已經拍拖6年，後來2人在一起的時間愈來愈多，認識加深了之後，本身是雙性戀的麗碧卡決定答應3人性行為，她說「我想我會試一次，我以為只會是一夜情，那一晚真的很棒」。3人性行為之後不但沒有終止關係，反而更變成定期事項。麗碧卡與娜塔莎的感情亦變得愈來愈好，即使在疫情下封城期間，只要她們不需要上班就會見面。「我們會一起去帶狗散步，為馬迪下廚等他回家，慢慢在這裏逗留多一點時間都變得愈來愈合理」。

他們在去年5月經過討論之後，認為麗碧卡已經是在馬迪與娜塔莎的家中生活，亦都享受這樣的生活方式，「我們都處於一段關係之中」，麗碧卡更提到他們在instagram上找到很多三人關係情侶，「事情是可行的，甚至有些更成為家人，所以我們想可以試一試」。

麗碧卡最初以為他們只會是一夜情，但後來漸漸發展成穩定的感情關係。（IG「party_of_three_mnr」圖片）

不過由於馬迪與娜塔莎快要結婚，麗碧卡如何參與他們的婚禮就成為問題，例如麗碧卡會否感到不快、會否引起妒忌問題等等。直至婚禮前兩周，他們向麗碧卡說如果她可以在場，事情將會變得很特別，但前提是要她能夠接受。當下麗碧卡感到不知所措，因為代表她將要在婚禮上同時面對雙方家長，幸好他們的家人都表示歡迎，甚至連麗碧卡的家人都表示支持。

麗碧卡提到，她最初向家人介紹馬迪和娜塔莎的時候，還只是介紹他們做朋友，直至婚禮之前才坦白他們2人是約會對象，「他們不明白我是雙性戀，對我而言是雙重打擊」。她又指媽媽最初應該認為他們的關係是一夫多妻，在她解釋娜塔莎也是她的女朋友，加上麗碧卡媽媽與馬迪和娜塔莎相處下來之後，麗碧卡媽媽慢慢亦開始明白他們的關係。麗碧卡感嘆指，馬迪與娜塔莎都十分之愛惜她，「奇怪地這是我認為最健康的關係」，我媽媽看到我這樣開心之後亦都感到溫暖。