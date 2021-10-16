交友App約女仔被又食又拎　港男豪使$2000　想拖手仔換絕情結局

在交友App上認識投契的傾談對象，大部份都會約出來碰面。最近有港男就在網上發文，指早前與交友App結識的女子第一次見面，但對方不但帶他到貴價日本餐廳瘋狂點菜，更在看電影後逛街買衫，全由男方付錢，最後樓主在當天豪花近2000元，當他打算有進一步發展，主動牽起女子的手時，即被女方大罵「有病」，「話我性格有問題，唔可以同我發展落去」，雙方鬧翻後，終以女子交回男方出錢買的連身裙落幕。



有港男網上發文，指日前相約1名交友App上認識的女子見面，約會期間花了近2000元，最後想牽手卻不成功。（《剩者為王》劇照）

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該名港男在香港討論區發文，表示自己在交友App認識1名女子，聊天半個月，便約對方看電影和吃飯，2人後來到女方介紹的日式餐廳吃飯，惟壽司刺身售價「貴到黐線」。樓主形容對方「好似3日無吃嘢咁」，不停點單最後卻留下大量食物，「埋單800幾蚊，我就去吃佢啲手尾」。

2人吃飽後看電影，女子其後帶樓主買衣服，2條連身裙再花了男方近1000元，最後樓主建議到公園散步，「希望可以拖下手親熱下」，但女方隨即閃開，並大罵樓主，「問我係唔係有病，未經佢同意就拖手，話我性格有問題，唔可以同我發展落去」。樓主聽後也立即發火，反斥該女子「又食又拎」，女方遂將剛買的連身裙還給他，並稱有事處理先行離開。

港男在散步時主動牽起女方的手，但對方立即閃開並大罵，最後演變成雙方互罵。（《夏至未至》劇照）

帖文引來不少網民留言，部份人反指樓主自作自受，第一次見面就想有親密接觸，可惜遇上「對手」，「想食嘢呢單一早預埋，但買嘢我就唔明點解要畀」、「人哋要shopping關你咩事，點解你會走去畀錢？」、「一個呃飯食呃條裙，另一個就想呃蝦條，事主都只係技不如人啫」，也有人開玩笑指，「食餐飯就以為可以拖手真系諗多咗」、「3日冇食嘢，去食日本嘢先食咗800蚊，邊到咁抵？」。

（香港討論區）

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