車cam直擊│私家車讓線直出迴旋處　阿叔急煞避撞爆粗罵：錄X住你

汽車駛入迴旋處時，除非有道路標記另作指示，否則司機應優先讓路予迴旋處內從右方駛至的車輛先行，以免發生意外。惟網上近日瘋傳1段車Cam片，見到1輛私家車駛近迴旋處時，當時片主已在迴旋處內繼續右轉，惟私家車在讓線前未有停下，片主只好急煞避撞，雙方其後對罵。片主霸氣地爆粗直斥：「報警呀！有車Cam錄X住你呀，仲嘈！」理直氣壯痛斥不守規矩的駕駛者，其反應引來大批網民稱讚，紛紛表示「大快人心」。



片主分享車Cam影片，指責有司機未有依照讓線指示讓路，差點釀成意外。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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片主日前在facebook群組「馬路的事討論區」分享影片，看到屏幕顯事發於上昨日（2日）近12時，片主先駛入迴旋處，準備經過第2個路口時，1輛黑色私家車在讓線前沒有減速或停下，並直接便駛出迴旋處，片主見狀大嚇一跳並煞車急停，以避免雙方碰撞。

片主當下在車內大罵「係咪傻㗎？呢條讓線嚟㗎師傅！」，私家車司機也在迴旋處中央停車，並調低車窗反罵，片主建議報警處理，爆粗大罵對方沒有在讓線前停車，「你讓線嚟㗎，XXXX」，並在帖文直斥「仲要攔住條路開窗X（鬧）返轉頭」。至影片最後，私家車司機便駛離現場。

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短短30秒的影片引來網民大讚片主做得好，又呼籲片主報案「送司機（對方）一程」，認為不應輕易放過這種不守規矩的司機，又指他繼續危害道路安全，「呢啲咁嘅人一定唔可以放過佢，1823，放過佢等於害咗其他人」、「無恥是最無敵」、「送佢一程啦，衰咗牙擦擦」、「交返個車牌出嚟啦！黐線」；但也有部份網民質疑片主是否未有「打燈」，「會唔會佢以為你直出，所以完全無視讓圈內車行𠵱個規矩？」。

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