電騙新招？陌生女稱撞花車頭側鏡欲賠償　醒目車主識破騙案

騙徒手法層出不窮，一不小心隨時遭受損失。近日不少車主分享疑似遇上新型電騙的經歷，指收到陌生人傳來訊息，禮貌「自首」表示泊車期間不慎撞花其座駕的車頭側鏡，要求車主先拍下車輛的影片才會提供賠償。有車主察覺不妥，提出報警處理事件，惟對方卻以不同藉口拒絕配合；亦有車主婉拒賠償，沒料對方竟突然熱情回應，主動邀請「交個朋友」。同類事件引來一眾駕駛者熱議，紛紛估計騙徒背後的目的，「好想知佢想呃我咩」。



不少車主分享疑似遇上新型電騙的經歷，指收到陌生人傳來訊息，禮貌「自首」表示泊車期間不慎撞花其座駕的車頭側鏡，要求車主先拍下車輛的影片才會提供賠償。（示意圖/GettyImages）

有車主日前於facebook貼出對話截圖，稱收到陌生女子傳來訊息，自稱友人泊車時不慎撞花事主的車頭側鏡，建議他查看車輛情況。醒目車主記得車輛停泊的位置，很快便察覺不妥，「我已經泊到黐埋牆，如果真係撞到佢部車唔使要」，遂回覆指會查看「車cam」，並詢問對方賠償的方法。陌生女子不斷要求車主拍下車輛側鏡的影片作記錄，又強調願意賠償，似乎非常焦急。

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車主為了識破騙徒，裝作配合地提出2個方案，一是帶同停車場閉路電視片段報警備案，或是要求對方賠償1500元。對方看到報警提議前言不對後語，一時怒斥車主「勒索」，其後又稱會在警局賠錢，過程中多次要求車主拍攝側鏡的片段。車主訛稱已報警，質疑女子沒有接聽警方來電，對方聞言發難，以不相信車主為由拒絕回應，最終將車主的聯絡方法封鎖。

另有車主亦貼出對話截圖稱遇過同類手法的騙案，他未有提出報警，反而婉拒對方賠償。不過騙徒亦有辦法延續對話，提出要請車主食飯以表達歉意，同時希望「交個朋友認識一下」，車主未有理會，僅回覆「不用了」結束對話。事後他才想到事件或是電騙新招，笑言「搞到我仲行咗去停車場睇，嘥咗我個口罩」。

帖文一出引來大批駕駛者討論，紛紛表示收過同類訊息，估計騙徒或是看到車主於車頭留下的電話號碼而出手，指從對方的語氣或用字也不難發現可疑之處，但對騙徒的目的存疑，直指不明白對方要求拍下車輛側鏡的片段能如何用作行騙。

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