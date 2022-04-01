廣州巴士壓實單車男手臂　數十市民合力抬車救人　網民落淚：好暖

數十人在馬路中心推巴士，全因急住救人！廣州日前出現一宗車禍，有巴士和一輛電動單車發生碰撞，單車直撞巴士車身，乘客的手被巴士壓實。這時現場數十名市民，包括途人、乘客及戴住頭盔的鐵騎士紛紛上前幫手，想抬起巴士救人，其後消防亦趕到現場將乘客送院。當地交警指乘客送院後手部骨折，大讚是熱心市民及時救出傷者，對他們表至敬意，網民看完數十人的義舉也感好人始終佔多數，「太暖了」。



3月31日，廣州一名單車男撞向巴士後手臂被壓在巴士下，數十名市民極速集結，一起又推又抬想救人。（微博影片截圖）

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事發於3月31日，廣州海珠區工業大道北有巴士和一輪電動單車碰撞，電動單車撞向巴士車身，單車撞翻後乘客倒地，手臀被壓在巴士下，未料這時有數十名市民出手想合力抬起巴士救人。

影片所見，現場途人慢慢加入幫忙，數十人一字排開將巴士推到側傾，個個撐直身體用力推車，部份人就同一時間抬起車身，除途人、乘客外，不少戴住頭盔的司機都停車幫忙。交警接報趕到現場時，現場民眾已合力在救援，其後消防也趕至救援，乘客當時倒在巴士旁等待送院。

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市民吳女士目擊眾人合力抬車救人畫面，「我看了都好感動」，當時正值下班高峰期，許多路過市民幫手，大家在大聲數「1、2、3」配合發力，沒有擠進去的市民在旁邊不停打氣叫加油。吳女士因為帶住小孩沒有出手，仍被眾志成城畫面感動，不斷有路人想加入出力。內媒指電動公交車一般重十噸以上，最後趕來的消防員用千斤頂將乘客拉出，現場不斷歡呼。

廣州交警事後通報，該名電動單車乘客手部骨折，但及時送院救治，無生命危險，警方對市民們及時伸出援手表示敬意，是他們的義舉為傷者贏得寶貴的救治時間。網民大讚始終是好人多，「有愛有情懷」、「為見義勇為的廣州市民點讚」、「熱心民眾做得好」、「就因為有這麼多陌生人幫助，這座城市才有了溫度」。

（綜合）