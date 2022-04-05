兒子揭爸爸手機有K歌app　僅關注1人每次讚好　背後原因惹哭網民

雖說父愛如山，但從小事亦能看出父愛有如涓涓細水，令人淚目。近日有網民在討論區發帖分享自己有玩社交類唱歌應用程式（K歌app）的習慣，每次發佈新作都會有1個陌生帳號點讚支持。樓主最初以為那是K歌平台為新會員點讚增加活躍度的虛假帳號，所以沒有在意。直至有一天，樓主向爸爸借手機，方知道那個忠實「粉絲」不是別人，竟然就是爸爸！有網民表示十分感人，亦有人大讚樓主的爸爸可愛。



樓主向爸爸借手機時，意外發現不擅長使用智能電話的爸爸竟然下載了K歌app，細問才知道樓主爸爸此舉是為了支持樓主，令樓主及一眾網民非常感動。（電影《嫲煩家族》劇照）

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樓主在香港討論區以「在爸爸手機上發現了一件不得了的事情…」為題發帖，表示自己當天因找不到手機，怕是丟失了，所以向爸爸借手機打給自己。其後樓主在爸爸的手機中發現，爸爸竟然與自己及媽媽一樣，下載了同一款K歌應用程式，令他非常驚訝，因他認為爸爸「平時嚴肅，不苟言笑」，手機裏一直只有工作相關的內容，且不熟悉智能電話的操作，並不是會玩手機唱歌消磨時間的人。樓主在好奇之下，打開爸爸的K歌頁面，發現只關注了1個人，就是樓主﹗

在樓主的追問下，爸爸才把原因娓娓道來。原來樓主一開始玩K歌，沒有人關注亦沒有粉絲為其作品點讚，所以便把作品連結傳到自己與父母的3人聊天群組，希望同樣有玩K歌的媽媽關注自己。而樓主的爸爸聽聞此事，為了支持兒子，就算不擅操作智能手機，也悄悄地下載K歌app，然後關注了他。每次樓主發佈作品，爸爸就會按讚鼓勵，但因不知道如何更改名稱和頭像，便使用了預設的數字ID，所以樓主一直以來都不知道這個長期支持自己的「陌生人擁躉」就是爸爸。

每次樓主發佈新作，樓主的爸爸就會默默點讚去給予鼓勵，有網民覺得這個舉動非常可愛。（示意圖）（GettyImages）

樓主指以前因為爸爸很少說話，便以為他不留意自己，所以父子關係並不密切，但經此事明白到爸爸一直用他的方式關心着自己，雙方關係亦得到改善。大批網民回應表示「睇到眼濕濕」，有人覺得樓主爸爸非常可愛，就算不了解也默默支持兒子，一個小舉動已經說明父愛的偉大。也有網民認為樓主十分幸運，指不是每個父親都會這樣默默支持子女，希望樓主好好珍惜及孝順父母。

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