25歲仔用火焰切割器朝臉點煙　燒傷毀容失明　母怒告：他是個孩子

建築工地危機重重，更需要擁有適當的工業安全意識。台灣近日卻發生1宗可怕工業意外，1名25歲的工地新人被安排去拆卸廢棄鐵皮屋，師傅上廁所前特別交代他不要碰乙炔切割器，詎料新人疑將切割器朝向自己的臉點煙，結果臉部嚴重燒傷，終致毀容失明。傷者母親一到醫院時，竟破口大罵「我兒子才25歲，只是個孩子，你們公司那麼多人怎麼不多關照」，更因此怒告建築公司。



翻查閉路電視發現，新人當時嘴裏着煙，將切割器的噴嘴對正自己的臉，可能誤觸了點火按鈕，噴嘴就發出火焰。（Gettyimage）

台灣有工地師傅在facebook群組《爆廢公社》發文，指日前帶着公司1名新人去拆廢棄鐵皮屋，過程需要使用乙炔切割器，但由於用作燒焊的切割器很危險，他只吩咐新人將切下來的物料灑水降溫並搬走。可是工作期間，他需要上廁所一趟，便將切割器關掉，並叮囑新人不要碰，沒想到小便到一半，外面傳來淒厲慘叫聲，衝出去一看，新人頭髮都着了火，臉部嚴重燒傷，潑水滅火後即送醫院。

翻查閉路電視發現，事發時新人嘴裏叼着煙，將切割器的噴嘴對正自己的臉，可能誤觸了點火按鈕，噴嘴就發出火焰導致意外。醫生治療後表示，新人目前脫離了危險期，惟臉部已嚴重燒傷毀容，並傷及眼球與眼皮，已確定失明。

事發時新人頭髮都着了火，臉部嚴重燒傷，潑水滅火後即送醫院。（Gettyimage）

傷者母親趕抵醫院時，情緒激動破口大罵，「我兒子才25歲，只是個孩子，你們公司那麼多人怎麼不多關照，我兒子很乖的」，甚至向公司提告要求賠償。不過案件經過調查後，因有多名同事作證，連新人自己都說師傅有提醒他不要碰，亦有提及動火作業工具需要具執照的資深員工才能使用，當時新人都有簽名確認，因此師傅可以免責，而團體保險已理賠，公司無需要賠償。