清明節│營多撈指「一家人要齊齊整整」被批　1句回應化解公關災難

【清明節／公關災難】昨日（4月5日）是清明節正日，傳統上是悼念、拜祭先人的日子。「Indomie營多撈麵 - 香港」facebook專頁亦趁清明節發帖，指「一家人最緊要齊齊整整」，加上貌似三代同堂的溫馨插畫，旋即引來網民熱議，直斥是公關災難，「不如祝清明節快樂」、「一齊拜山定係一齊落地獄？」、「在拜祭先人的節日講齊齊整整是否搞錯了什麼？」。面對「群情洶湧」，營多撈麵香港於留言中回應，呼籲網民「唔好咁大反應」，解釋帖文重點是「屋企人好重要」，更說「請你哋食營多喇」，該回應獲大批網民讚好，亦有網民認為毋須反應太激，但也有人指疫情當前的清明節，看到這種帖文是「大吉利市」。



「Indomie營多撈麵 - 香港」Facebook亦趁清明節發帖，指「一家人最緊要齊齊整整」，旋即引來網民熱論，直斥是公關災難，（Facebook）

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事緣「Indomie營多撈麵 - 香港」fb專頁於清明節中午12時30分上載圖片，顯示一家老幼在樹下一同吃營多撈麵，並寫上「齊齊整整過清明」。驟眼看沒什問題，但仔細觀察會見到圖中的老公公老婆婆半透明，似是已逝去的親人，而且營多撈麵香港又在帖文留下一句「一家人最緊要齊齊整整🧡」，隨即激起網民熱烈討論。

大部份網民直指是「公關災難」，「大吉利是」、「食多啲營多撈可以早日團聚？」、「上嚟唔得，落晒去先可以齊齊整整，公關災難」、「一齊拜山定係一齊落地獄？」、「不如祝清明節快樂」、「睇到人都癲」、「在拜祭先人的節日講齊齊整整是否搞錯了什麼？」。亦有網民笑言是「暗黑兵法」，「真係先人都讚好」、「有嘢留返拜山先講嘅後續發展？」、「係咪準備出官方紙紮營多禮盒？」

面對「群情洶湧」，營多撈麵香港於留言中解釋，圖為事件降溫。（Facebook）

帖文發出約9小時已超過2500人表達心情，亦有逾870次分享。面對「群情洶湧」，營多撈麵香港於留言中解釋降溫，「大家唔好咁大反應住先，我哋係想話『屋企人好重要』。請你哋食營多喇」。此言一出，有網民稱「留名食營多」，又呼籲營多撈麵香港不要「走數」，該留言亦獲大批網民讚好。