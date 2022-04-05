清明節｜疫情下2年無回鄉　內地表弟直播拜山嚇怕親戚：影晒隔籬

【清明節 / 拜山 / 掃墓 】科技一日千里，加上新冠肺炎疫情，早年已有人開始採用網上拜祭，但有網民近日就分享居內地表弟的最新做法，指由於自己和大部份親戚均身處香港，無法回鄉，表弟便以facetime視訊直播拜山，但拍攝期間卻將先人旁邊的骨灰位同時入鏡，「無預警震撼咗我哋全部親戚」，擔心造成騷擾。



有網民發文指，由於疫情，他與大部份居港親戚均無法回鄉拜山，日前接獲在內地居住的表弟視訊來電，一接聽才驚覺是「掃墓Live」。（《紥職》劇照）

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該名網民在香港討論區發文，表示家中先人均在鄉下埋葬，而大部份親戚則於香港居住，因為疫情，樓主和其他親戚已經2年沒有回鄉拜山，未料他日前接獲居於表弟的facetime來電，本以為只是簡單問候一下，亦不知道對方前往拜山，結果一接聽，手機立即出現「視像式掃墓LIVE」。

樓主續指，雖然當下被嚇一跳，但假如只是與公公婆婆見面亦無大礙，無奈表弟卻是「一影就影晒咁多位隔籬鄰舍」，多位先人的骨灰位一同入鏡，加上樓主認為表弟必定曾向先人的方向展示手機熒幕，並打開擴音功能，實現居港親戚與鄉下墓地「全連結」，直呼「無預警震撼咗我哋全部親戚」。

表弟拍攝的同時有其他不認識的先人「入鏡」，讓樓主和一眾親戚非常擔心造成騷擾。（《繼承者們》劇照）

樓主擔心表弟此舉有失拜祭的基本禮儀，「突然諗起以前啲恐怖熱線、怪談啲真人真事鬼故，真係好恐怖，點解表弟要咁做，完全無人要求佢要直播囉」，希望被「打擾」的先人有怪莫怪，能夠明白許多現代人已轉為透過視訊見面，「拜山都只係一種見面，希望阿婆阿公今晚唔好報夢畀我，（話）佢哋嘅鄰居投訴」。

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除了一般的祭品如牲畜、水果及糕點外，片中亦見到墳前放有價值至少數十萬元的百元面額人民幣現鈔。（微博片段截圖）