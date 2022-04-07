型佬驚變頹爆大叔！上海人妻曬老公家居隔離前後對比：仍有2好處

上海疫情反覆，周二（4月5日）確診個案單日新增17077例再創新高，當局宣布再開展核酸或抗原檢測，原定周二3時結束的封控管理須延長，「嚴格落實足不出戶」。有當地人妻日前就拍下短片，展示丈夫居家隔離前後的外貌對比，可見原本可被稱為型佬的老公竟變身成頹爆大叔，引來網民熱議。不少人笑言封控措施令人對外表的要求也降低，而人妻則自嘲指，丈夫留在家即使外表走樣，仍然有兩大好處。



內地傳媒報道，上海1名人妻趁社區封控期間「苦中作樂」，拍下影片展示丈夫於封城前後的外表對比，引起當地網民討論。片中可見，丈夫在上月4日仍未開始居家隔離時，是個會在意打扮的「型佬」，面上沒有留鬚、頭髮亦明顯有造型，人妻形容穿皮褸拿起巨型螃蟹向鏡頭展示的老公當時是個「精神帥小伙」。

不過經過26日居家隔離毋須上班的日子後，原本有型的丈夫竟變成滿面鬍鬚、身形急脹，僅穿睡衣躺在窗前曬太陽玩電話的頹爆大叔，令她不禁笑稱對方為「鬍子拉渣的頹廢糟老頭」。

人妻表示，社區被封控管理以來，一般也是由丈夫出門領取網購的食物或防疫物資，不過最遠的距離也只是「從家門口到小區門口，再也沒有其他的路可走」。而且每次回家後，老公也要被負責清潔衛生的她，全身上下徹底消毒一番，因此老公漸漸放棄打扮，僅穿睡衣、披着一頭亂髮便出門。

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人妻笑稱，丈夫26天沒上班，每日在家只忙着準備3餐，即使不修邊幅、身材走樣仍有2個好處。她自嘲指因丈夫變得不介意外表，可以節省本來要用於打扮的水電，而且兩人常常在家沒事可做，躺著不動能「少用點力氣」，變相能夠節省糧食，減少開支，「畢竟家裏要供房子，壓力還挺大的」。

短片引起當地網民熱議，不少人也被丈夫留家前後的巨大對比嚇到，笑稱人妻能「換新老公了」、「這是26年後的他吧，至少相差一輩，喜提新老公，不過我家也差不多這個情況」。

亦有網民大讚人妻以正面態度面對居家隔離的生活，「這已經還不錯了，最起碼不要擔心沒有物資，有些居民還在為物資而發愁」、「雖然處於疫情期間，但每個人也要繼續保持自律性，早睡早起，多讀書多看報，在家的時候也可以鍛煉身體」。

同場加映：上海大叔做檢測 拎酒杯淡定姿態網上爆紅 歎住紅酒排隊有原因



內地早前瘋傳1張上海大叔排隊等候檢測時的照片，相中束起馬尾的他戴着口罩、左手拿着紅酒杯、右手插口袋，一派輕鬆地站在人群之中。該名大叔淡定的姿態很便快引發網民關注，更笑言「氣質拿捏死死的」。大叔事後接受傳媒內媒採訪時表示，其居住的小區接連4天要進行核酸檢測，照片乃他在街上等候接受檢測時被拍下。事發時他本來正在吃午飯，有義工卻突然敲門，說「排隊的居民不多了，你們盡快下去吧」，當時酒杯內還剩幾口紅酒，他便順手帶上酒杯，在排隊期間不時更掀開口罩小抿一兩口。

