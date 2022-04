上海浦西英文譯作Pussy？內地電視新聞字幕惹不雅聯想　網民暴怒

這次尷尬大了!有內地網民發現,上海電視台1則英文新聞報道中,字幕竟將「浦西(Puxi)」的地名翻譯成「Pussy」(可譯作「小貓」,同時也有「女性陰部」的意思,令人有不雅聯想)。事件引來網民怒批,有人直斥電視台未有做好把關,「你們的英語是誰教的?不審核的?」,但也有人質疑事件不屬編輯責任,稱字幕或是由人工智能自動生成。



內地傳媒報道,有網民日前發現,上海電視台上周五(3月31日)播出的英文新聞報道中,字幕翻譯犯下嚴重錯誤,「浦西(Puxi)」的地名竟被翻譯成「Pussy」,令人聯想到女性下體的意思,看得非常尷尬。

相關截圖極速被網民瘋傳討論,有人狠批事件屬不能原諒的錯誤,發炮怒轟:「真的是一塌糊塗!正規的電視台竟然把浦西翻譯成Pussy,你們的英語是誰教的?不審核的?阿貓阿狗都能做英語編輯?坍台到家!而且是國際坍台(原指垮台,有「丟臉、出醜」的意思)!這讓外國人看了是什麽感受?中國英語最強城市之一就這水平?貽笑大方!」

不過也有網民認為是口譯導致的錯誤,甚至有人質疑字幕由人工智能「自動生成」,事件並非編輯責任,「我覺得很像是1個人英文口譯,然後自動生成英文字幕的,Puxi和Pussy的讀音太像了,就生成了Pussy」、「字幕是AI智能翻譯的,編輯很無辜」。有人則笑言該錯誤是刻意的節目效果,「故意的吧?」、「這樣才有人看嘛」。

印傭爆笑英文訊息 網民估「meet cow」咩意思 得奶奶知答案係…



有人妻分享奶奶與印尼傭工的對話截圖,訊息上除了英文文法奇怪,用字亦令人摸不着頭腦,遂邀請網民齊齊解謎,交出創意答案。樓主最終公開奶奶的解畫,指訊息意思應為「太太唔好意思,牛仔骨未醃,如果要用啲乜嘢,我等你返嚟屋企先」,很多人大讚「奶奶真心勁」。



從對話截圖所見,印尼姐姐表示「meet cow, not give something」以及「I waiting madam, if want give something」,雖然用字簡單,但串連在一起卻令人看不明白。(FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片)