上海美女做抗疫義工　化濃妝被嘲「核酸媛」做騷　1句霸氣反擊

上海新冠肺炎疫情嚴峻，每日新增逾百宗本地確診病例，以及過萬宗無症狀感染，多區都要進行人群核酸篩查。1名有護理學背景的美女網紅亦有報名擔任防疫義工，並在微博分享多張身穿防護套裝的自拍照，稱1天做了過千次核酸檢測。不過帖文一出即被內地網民圍攻罵翻，直指她化濃妝上陣，做騷多過抗疫，嘲諷她是「核酸媛」。惟網紅未有示弱，反拋出1句霸氣回應，讓酸民秒閉嘴。



上海1名美女網紅亦有報名擔任防疫義工，並在微博分享多張身穿防護套裝的自拍照，稱1天日做了過千次核酸檢測。（微博圖片）

擁有9.3萬名粉絲的上海網紅「xxxBARbie」日前在微博分享抗疫生活，指自己已報名參與防疫義工，專門幫助市民做核酸檢測，「各位保護好自己，共同抗疫，上海加油」。1天後她再度發文，指當天就做了1376份檢測，並貼出3張照片。照片中的她身穿全套防護裝及戴好面罩和口罩，僅餘雙眼露出，但她都不忘化上精緻的眼妝及配戴「大眼仔」隱形眼鏡。

美美的自拍照一出即引來網上熱議，有網民大罵她根本在做騷，「穿這身防護服就不適合這樣擺拍」、「穿大白的這麼濃的妝頭一次見」，又批評她有損防疫人員整體形象，並帶來壞風氣，「防疫媛？核酸媛？」、「名媛靠志願者積累素材」。

前日網紅再度發帖分享抗疫工作的照片及自拍照，稱無法左右他人的認知和行為，但可以選擇自己想成為什麼樣的人。（微博圖片）

不過亦有網民持相反意見，認為化不化妝是個人的事，跟防疫工作沒關，「又漂亮又能做實事，衝突嗎？」、「做核酸就一定要素顏嗎？」，並認為大家因外貌就抹殺別人的善心，「佩服小姐姐妝好看，我每次去採核酸根本起不來化妝，小姐姐心善又勤勞」，亦有人表示做核酸的人都樂意看到美女，「看到精神氣滿滿的你，也會有努力的動力」。

就網民的言論，美女網紅決定反擊，直言自己從上午8時半工作到傍晚6時半，就只是希望疫情早點結束，而相中只是她日常的妝容，「我就愛這麼化，妨礙我做志願者嗎？」，並指「心累，罵吧罵吧！罵完我明天還去當志願者」、「我該出人出人，該出力出力，只要堅持上海一定會好起來，解釋不過來，我做好我自己該做的事」。前日她再度發帖分享抗疫工作的照片及自拍照，稱無法左右他人的認知和行為，但可以選擇自己想成為什麼樣的人，並表示「只要堅持努力，沒有一個春天不會到來，上海加油！」。其霸氣回應獲不少網民力挺，指支持她繼續用自己的方式去參與抗疫行動。