不忿母親被毛手毛腳 孝順仔執鐵凳打死涉事男 下場超慘嘆後悔
撰文：布萊恩
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雖說「先聊者賤、打恐無怨」，但企圖以武力解決問題，最終可後悔終身，例如奧斯卡新任影帝韋史密夫（Will Smith）在頒獎上，因認為妻子受侮辱，衝上掌摑嘉賓Chris Rock，事後帶來嚴重後果，令他成為人辦！而台灣花蓮瑞穗鄉1名31歲賴姓男子日前得知母親遭另1名38歲蕭姓男子觸碰身體毛手毛腳，憤而找對方算帳，其間竟用鐵製圓凳狂打蕭男，打到對方胸、背挫傷，癱坐椅子昏迷，最終傷重死亡。賴男知道打死人闖大禍後一度想躲藏，最終在親友勸說下主動投案，被警方依殺人罪移送法辦。
事發4月1日晚上10時許，警方調查指，當晚蕭男在檳榔攤喝酒，其間賴母與人在場聊天時，疑似被蕭男觸碰身體、毛手毛腳，之後賴母回家向兒子哭訴，賴男一氣之下即得開車到檳榔攤找蕭男理論。
賴男到場後，雙方一言不合就大打出手，賴男更拿起屋內鐵製凳子狂毆蕭男，打得蕭男倒地無法還手，連鐵製凳子都被打彎。隨後賴男駕車逃逸，蕭男則胸、背部挫傷，癱坐椅子上昏迷，並出現失禁情況，送院搶救仍告不治。
賴男知道打死人闖大禍後一度躲藏起來，惟警方調查後鎖定其行蹤。賴男知道難逃法網，終在親友勸說下主動投案，被警方依殺人罪移送法辦，而他供稱當時只想教訓蕭男，沒想過要殺人，對事件感到很後悔。
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